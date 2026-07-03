"Вы меня не остановите": 96-летнюю блогершу грозят выселить из дома престарелых за шумные вечеринки

Лилиан Дроняк, пенсионерка с миллионами подписчиков в Instagram и TikTok, известная как Grandma Droniak, пожаловалась подписчикам, что ее грозятся выселить из дома престарелых, где она живет с 2024 года.

Женщина заявила, что администрация заведения вынесла ей предупреждение из-за шумных вечеринок, нарушающих правила сообщества.

"Я могу делать, что хочу. Я плачу $12 000 в месяц. Я могу устраивать вечеринки, если захочу. Вы меня не остановите. Я ничего не могу с этим поделать. Я люблю вечеринки", — говорит Лилиан.

В видео, которое уже стало вирусным, Дроняк цитирует слова сотрудника дома престарелых, который обращается к ней с "официальным предупреждением".

"Мы обращаемся к вам, потому что поступило много жалоб на шум в вашей комнате. Вечеринки запрещены, и вы не можете подавать алкоголь другим жильцам. Это вопрос безопасности. Хотя мы поощряем общение и участие в общественных мероприятиях, мы не можем устраивать шумные вечеринки. На записях с камер видеонаблюдения видно, что люди покидали вашу комнату в час ночи в прошлый вторник", — гласит текст.

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Пенсионерке напомнили, что продолжение подобных инцидентов может привести к ограничениям на посещения и доступ к общим зонам, а также к дальнейшему пересмотру ее статуса проживания в сообществе.

"Мы убедительно просим вас сотрудничать, чтобы будущие собрания соответствовали правилам сообщества и соблюдению тишины. Больше никаких вечеринок, пожалуйста", — говорится в послании.

Прочитав письмо своим подписчикам, Лилиан дала понять, что не намерена пересматривать свое поведение, учитывая ту сумму, которую она платит за проживание в заведении.

"Сегодня вечером придут мои подруги. Мы будем пить и сплетничать. Это не вечеринка, но мы будем шуметь", — обещает она, добавив, что обожает вечеринки и не собирается их отменять.

На следующий день женщина заявила, что у нее похмелье после отлично проведенного времени с приятельницами:

"Мой дом престарелых не может помешать мне веселиться на последнем этапе моей жизни, целую-целую"

Представитель блогерши заявил в интервью PEOPLE, что это "действительно произошло", и что вопрос с тех пор "урегулирован с ее домом престарелых".

Подписчики любят Лилиан за ее чувство юмора

По его словам, администрация позволяет ей по-прежнему принимать гостей в своей комнате до позднего вечера, однако запретила ей пить и предлагать спиртное друзьям.

Дроняк, которая публикует посты в интернете с 2019 года, живет в доме престарелых уже два года. Она переехала туда в июне 2024 года после падения и перелома ноги.

С тех пор Лилиан подробно описывала взлеты и падения своей социальной жизни в доме престарелых, от предполагаемых вечеринок до драм, связанных с ее бойфрендом и другими потенциальными романтическими отношениями.

Свой 96-й день рождения она отметила там же в марте.

Напомним, 67-летней бабушке запретили пользоваться супермаркетом.

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