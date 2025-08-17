Попала в больницу: 70-летняя пенсионерка пострадала от разъяренной чайки (фото)

В Шотландии 70-летняя женщина попала в больницу после того, как на нее неожиданно напала чайка. Птица ударила ее по голове во время прогулки, в результате чего пострадавшая получила ранения.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в городе Мори на северо-востоке Шотландии. Пенсионерка Лесли Райт направлялась к дому соседа, когда птица атаковала ее сзади, сбив с ног. От удара женщина потеряла равновесие и упала.

По словам пострадавшей, нападение было неожиданным: "Я тогда не знала, что это чайка, пока не услышала ее крик после того, как она сделала это". Она добавила: "Следующее, что я поняла, — это кровь из головы. Это был небольшой порез, но кровь очень текла, учитывая, что это была рана на голове".

Лесли Райт получила помощь от местной жительницы, которая предоставила воду и полотенца, а затем сопроводила пострадавшую в больницу. Медики заклеили рану, однако у женщины остался шрам и временный участок без волос.

"Я почувствовала сильный удар", — рассказала пострадавшая, отметив, что теперь она еще больше боится чаек, которых называет "летучими крысами". Она также поставила под сомнение необходимость их защиты: "Мне действительно интересно, почему они являются охраняемым видом — на них неприятно смотреть, а в три или четыре часа утра слышно только их карканье. Люди называют их летучими крысами — так почему же их охраняют?".

Женщина вспомнила, что неоднократно видела, как чайки вырывали еду из рук людей, а также нападали на собак. "Я сейчас очень осторожна", — подытожила она.

Этот случай произошел менее чем через две недели после другого инцидента с чайкой в Великобритании. 4 августа в Бармуте, Уэльс, птица украла у мужчины порцию рыбы с картошкой фри, после чего ее жестоко забил ногами покупатель. Чайка погибла от полученных травм.

Представительница благотворительной организации Джулия Далглиш напомнила: "Чайки и их гнезда охраняются законом о дикой природе и сельской местности с 1981 года, и любые действия, которые наносят чайкам страдания, являются незаконными". Она также отметила, что несмотря на распространенные негативные стереотипы, эти птицы "умные животные, которые формируют прочные социальные связи".

