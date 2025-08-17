Потрапила в лікарню: 70-річна пенсіонерка постраждала від розлюченої чайки (фото)

У Шотландії 70-річна жінка потрапила до лікарні після того, як на неї зненацька напала чайка. Птах вдарив її по голові під час прогулянки, внаслідок чого постраждала отримала поранення.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався в місті Морі на північному сході Шотландії. Пенсіонерка Леслі Райт прямувала до будинку сусіда, коли птах атакував її ззаду, збивши з ніг. Від удару жінка втратила рівновагу та впала.

За словами постраждалої, напад був несподіваним: "Я тоді не знала, що це чайка, доки не почула її крик після того, як вона зробила це". Вона додала: "Наступне, що я зрозуміла, — це кров з голови. Це був невеликий поріз, але кров дуже текла, враховуючи, що це була рана на голові".

Леслі Райт отримала допомогу від місцевої мешканки, яка надала воду та рушники, а потім супроводила постраждалу до лікарні. Медики заклеїли рану, однак у жінки залишився шрам і тимчасова ділянка без волосся.

"Я відчула сильний удар", – розповіла постраждала, зазначивши, що тепер вона ще більше боїться чайок, яких називає "летючими щурами". Вона також поставила під сумнів необхідність їхнього захисту: "Мені справді цікаво, чому вони є охоронюваним видом — на них неприємно дивитися, а о третій чи четвертій годині ранку чути лише їхнє каркання. Люди називають їх летючими щурами — то чому ж їх охороняють?".

Жінка згадала, що неодноразово бачила, як чайки виривали їжу з рук людей, а також нападали на собак. "Я зараз дуже обережна", – підсумувала вона.

Цей випадок стався менш ніж за два тижні після іншого інциденту з чайкою у Великій Британії. 4 серпня в Бармуті, Уельс, птах вкрав у чоловіка порцію риби з картоплею фрі, після чого його жорстоко забив ногами покупець. Чайка загинула від отриманих травм.

Представниця благодійної організації Джулія Далгліш нагадала: "Чайки та їхні гнізда охороняються законом про дику природу та сільську місцевість з 1981 року, і будь-які дії, що завдають чайкам страждань, є незаконними". Вона також зазначила, що попри поширені негативні стереотипи, ці птахи "розумні тварини, які формують міцні соціальні зв’язки".

Як повідомляв Фокус, чайка відбирає їжу в туристів на британському курорті.

Фокус також писав, що у США чайки влаштували справжній терор листоношам.