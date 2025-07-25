67-летней бабушке запрещено пользоваться супермаркетом: ее обвиняют в организации аферы с целью экономии

Пенсионерка из Норфолка потеряла доступ к местному магазину после обвинений в манипуляциях с товарными наклейками. Руководство утверждает, что она использовала желтые ценники для получения необоснованных скидок.

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Как сообщает Daily Star, 67-летнюю Джен Роудс лишили права пользования сетью супермаркетов Asda, в частности филиалом в Норфолке (Великобритания), по подозрению в участии в мошеннической схеме. Женщину якобы зафиксировали камеры наблюдения во время подмены скидочных наклеек на продуктах, что позволило ей платить меньше. Однако сама она убеждена, что стала жертвой недоразумения.

Представители супермаркета заявили, что неоднократно фиксировали нарушения, связанные с умышленной заменой желтых наклеек, и считают, что пенсионерка действовала целенаправленно. По их словам, это не было одноразовым случаем, а системной схемой. Решение о трехлетнем запрете на посещение магазинов сети объясняется "неприемлемым поведением" клиентки.

Со своей стороны, Джен категорически отрицает обвинения. Она отметила, что является постоянной клиенткой магазина с 2015 года и что ранее не имела никаких конфликтов с персоналом. По словам женщины, ее остановили сотрудники охраны во время обычного похода за покупками, сообщив о запрете на вход.

"Я зашла купить три вещи, и пока я была там, ко мне подошла охрана и сказала, что мне больше не разрешен вход", — рассказала Джен.

"Я никогда этого не делала (не подменяла наклейки). Я злая и расстроенная. Я постоянно туда ходила. Я знаю, что там много таких людей. Я просто хочу доказать, что они ошибаются", — заявила она.

Ее партнер Роб Гиллис подтвердил, что среди предметов, которые стали причиной обвинения, была упаковка бекона. По его словам, бекон был приобретен еще до того, как Джен сообщили о запрете.

"Она купила его в тот же день, когда истекал срок действия. Я вернулся с беконом, чтобы показать им", — сказал Роб.

Также мачеху поддержала ее падчерица Лианн Хатчингс, которая была рядом в момент инцидента. Она считает, что речь идет об ошибке в идентификации, и подчеркивает, что Джен никогда не позволяла себе грубостей.

"Говорят, что она делает это уже длительное время. Я объяснила, что это случай ошибочной идентификации. Они также сказали, что она была жестокой. Она никогда бы не вела себя с кем-то неприятно", — подчеркнула Лианн.

В ответ на ситуацию представитель сети Asda сделал официальное заявление.

"Мы просим всех клиентов относиться к нашим коллегам и магазинам с уважением и не терпеть никаких форм злоупотреблений. Хотя запрет клиенту всегда является крайней мерой, это решение было принято из-за неоднократного деструктивного и оскорбительного поведения", — подчеркнул представитель компании.

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