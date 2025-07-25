67-річній бабусі заборонено користуватися супермаркетом: її звинувачують в організації афери з метою економії

Пенсіонерка з Норфолку втратила доступ до місцевого магазину після звинувачень у маніпуляціях з товарними наліпками. Керівництво стверджує, що вона використала жовті цінники для отримання необґрунтованих знижок.

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Як повідомляє Daily Star, 67-річну Джен Роудс позбавили права користування мережею супермаркетів Asda, зокрема філією в Норфолку (Велика Британія), через підозру в участі у шахрайській схемі. Жінку нібито зафіксували камери спостереження під час підміни знижкових наліпок на продуктах, що дало їй змогу платити менше. Однак сама вона переконана, що стала жертвою непорозуміння.

Представники супермаркету заявили, що неодноразово фіксували порушення, пов’язані з навмисною заміною жовтих наліпок, і вважають, що пенсіонерка діяла цілеспрямовано. За їхніми словами, це не було одноразовим випадком, а системною схемою. Рішення про трирічну заборону на відвідування магазинів мережі пояснюється "неприйнятною поведінкою" клієнтки.

Зі свого боку, Джен категорично заперечує звинувачення. Вона зазначила, що є постійною клієнткою магазину з 2015 року і що раніше не мала жодних конфліктів із персоналом. За словами жінки, її зупинили працівники охорони під час звичайного походу за покупками, повідомивши про заборону на вхід.

"Я зайшла купити три речі, і поки я була там, до мене підійшла охорона і сказала, що мені більше не дозволено вхід", – розповіла Джен.

"Я ніколи цього не робила (не підміняла наліпки). Я зла і засмучена. Я постійно туди ходила. Я знаю, що там багато таких людей. Я просто хочу довести, що вони помиляються", – заявила вона.

Її партнер Роб Гілліс підтвердив, що серед предметів, які стали причиною звинувачення, була упаковка бекону. За його словами, бекон було придбано ще до того, як Джен повідомили про заборону.

"Вона купила його того ж дня, коли закінчувався термін дії. Я повернувся з беконом, щоб показати їм", – сказав Роб.

Також мачуху підтримала її падчерка Ліанн Гатчінгс, яка була поруч у момент інциденту. Вона вважає, що мова йде про помилку в ідентифікації, і наголошує, що Джен ніколи не дозволяла собі грубощів.

"Кажуть, що вона робить це вже тривалий час. Я пояснила, що це випадок помилкової ідентифікації. Вони також сказали, що вона була жорстокою. Вона ніколи б не поводилася з кимось неприємно", – підкреслила Ліанн.

У відповідь на ситуацію речник мережі Asda зробив офіційну заяву.

"Ми просимо всіх клієнтів ставитися до наших колег і магазинів з повагою та не терпіти жодних форм зловживань. Хоча заборона клієнту завжди є крайнім заходом, це рішення було прийнято через неодноразову деструктивну та образливу поведінку", – наголосив представник компанії.

Як писав Фокус, нещодавно чоловік порівняв ціни на продукти у найдешевших супермаркетах Іспанії та України.

У Києві, в одному з супермаркетів виявили кавун з наліпкою російської "Пятерочки".