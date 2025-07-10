У Києві в одному з супермаркетів виявили кавун з наліпкою російської "Пятерочки" (фото)

У столичному супермаркеті мережі "АТБ" помітили кавун з російською наліпкою. На ній написано "якість та вигода від "Пятерочки" російською мовою.

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Кавун в Києві з російською наліпкою помітила покупчиня. Вона поділилася цим у Threads.

"А це взагалі нормально?? atb.market.official, як в магазині в Києві зʼявились кавуни з наліпками з російської "Пятерочки"?? Поясніть, будь ласка", — написала жінка.

Допис покупчині в соцмережі Threads Фото: скриншот

У коментарях до допису вона додала, що працівники "АТБ" не пояснили, звідки на кавуні наліпка.

"Я запитала документи на продукцію в адміністратора. Оце все, що змогли показати. Чому там наліпка – вони не знають, бо "їм так привезли зі складу", — написала покупчиня.

Декларація постачальника Фото: Threads

У коментарях користувачі соцмережі припускають, що наліпка може бути частиною російської пропаганди.

"Хтось прийшов, наклеїв і сфоткав для російської пропаганди, наприклад. Відправив, кому треба, і отримав копійку", — пише один з користувачів.

Дехто вважає, що постачальник один і той самий, а етикетку просто забули зняти.

Водночас представники мережі "АТБ" на момент публікації новини ніяк не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, в Україні почали продавати кавуни врожаю 2025 року. Баштанні виростили фермери південних регіонів і Закарпаття.

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