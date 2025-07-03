На ринках з'явилися перші кавуни, вирощені в Україні: скільки коштують баштанні

В Україні почали продавати місцеві кавуни врожаю 2025 року. Баштанні виростили фермери південних регіонів і Закарпаття.

Related video

Сезон баштанних в Україні відкрився приблизно в ті самі строки, як і торік. Однак великим оптом кавуни продають поодинокі господарства, повідомила аналітична платформа EastFruit.

Основні партії кавунів продаються за ціною від 20 до 28 гривень за кілограм. Відпускні ціни на перші партії кавунів у середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону

Проте рівні пропозиції поки що досить незначні. Учасники ринку очікують масових продажів кавунів в Україні ближче до середини липня.

Фермери допускають різке падіння ціни на баштанні після збільшення пропозиції на ринку.

Крім цього, в Україну наприкінці червня почали завозити турецькі кавуни. Документи на імпорт оформили на понад 500 тонн кавунів, розповіли фахівці Держпродспоживслужби.

Кавуни перед надходженням у торговельні мережі проходили фітосанітарний контроль. Баштанні оглядали та в разі потреби проводили лабораторні дослідження на наявність шкідливих організмів, залишків пестицидів та інших небезпечних речовин.

Фокус раніше описував рецепт смачного кавунового варення. Для його загущення використовується яблуко і лимонний сік.

Нагадаємо, влітку 2024 року основу ринку баштанних в Україні склали кавуни з Греції, Іспанії, Туреччини, Італії та Іспанії. Імпортні кавуни дорожчі за українські: їх продавали за середньою ціною 50 гривень за кілограм.