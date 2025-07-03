На рынках появились первые арбузы, вырощенные в Украине: сколько стоят бахчевые

В Украине начали продавать местные арбузы урожая 2025 года. Бахчевые вырастили фермеры южных регионов и Закарпатья.

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Сезон бахчевых в Украине открылся примерно в те же сроки, как и в прошлом году. Однако крупным оптом арбузы продают единичные хозяйства, сообщила аналитическая платформа EastFruit.

Основные партии арбузов продаются по цене от 20 до 28 гривен за килограмм. Отпускные цены на первые партии арбузов в среднем на 10% выше, чем в начале прошлого сезона

Тем не менее уровни предложения пока весьма незначительны. Участники рынка ожидают массовых продаж арбузов в Украине ближе к середине июля.

Фермеры допускают резкое падение цены на бахчевые после увеличения предложения на рынке.

Кроме этого, в Украину в конце июня начали завозить турецкие арбузы. Документы на импорт оформили на более 500 тонн арбузов, рассказали специалисты Госпродпотребслужбы.

Арбузы перед поступлением в торговые сети проходили фитосанитарный контроль. Бахчевые осматривали и в случае необходимости проводили лабораторные исследования на наличие вредных организмов, остатков пестицидов и других опасных веществ.

Фокус ранее описывал рецепт вкусного арбузного варенья. Для его загущения используется яблоко и лимонный сок.

Напомним, летом 2024 года основу рынка бахчевых в Украине составили арбузы из Греции, Испании, Турции, Италии и Испании. Импортные арбузы дороже украинских: их продавали по средней цене 50 гривен за килограмм.