Як вибрати стиглий та солодкий кавун: 10 перевірених порад

Вибрати ідеальний кавун — не удача, а знання. Варто звертати увагу на колір, вагу, форму, звук і навіть хвостик — усе це підкаже, чи справді плід соковитий і солодкий. Пропонуємо 10 простих ознак, які допоможуть купити найкращий кавун і не натрапити на розчарування.

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Кавун — класичний літній фрукт, без якого важко уявити спекотні дні. Але знайти дійсно смачний і соковитий кавун — справжнє мистецтво. Фокус розповідає, як не помилитись під час покупки, посилаючись на поради VeryWell Health.

1. Перевірте пляму на боці (польову пляму)

На стиглому кавуні завжди є світло-жовта або кремова пляма на шкірці — саме в цьому місці плід лежав на землі. Чим інтенсивніший колір плями, тим солодшим буде кавун. Якщо ж пляма біла — ймовірно, плід ще недозрів.

2. Зверніть увагу на форму

Кавун повинен бути симетричним, із рівними округлими краями. Якщо плід виглядає деформованим або однобоким, це може свідчити про нерівномірне дозрівання і менш виражений смак. Рівна та гладка форма — ознака того, що кавун зростав правильно.

3. Оцініть колір шкірки

Шкірка стиглого кавуна має матовий вигляд і насичений зелений колір (темні або світлі смуги — залежно від сорту). Блискуча поверхня — сигнал, що кавун зірвали зарано.

4. Спробуйте "тест пальцями по смугах"

Для кавунів зі смугастим забарвленням є простий тест:

Складіть разом вказівний і середній пальці.

Поставте їх між двома темно-зеленими смугами.

Якщо пальці легко вміщуються між смугами, кавун, ймовірно, дозрів.

Чим ширший простір між смугами — тим більше часу плід мав для дозрівання та накопичення цукру.

5. Знайдіть "цукрові прожилки"

На поверхні кавуна іноді можна побачити темні, схожі на вени лінії — це так зване "павутиння" або "цукрові плями". Вони з’являються тоді, коли всередині плід настільки солодкий, що цукор просочується назовні.

6. Постукайте по кавуну

Легко постукайте по кавуну пальцями. Якщо звук глухий і порожнистий — кавун має достатньо води, отже, буде соковитим. Якщо звук слабкий і тупий — плід або ще зелений, або вже перезрілий.

7. Оцініть текстуру шкірки

Шкірка кавуна повинна бути щільною і гладкою. Якщо на поверхні є вм’ятини, плями (не рахуючи польової), подряпини — це може вказувати на пошкодження або нерівномірне дозрівання.

8. Підніміть його

Обирайте кавун, який здається важчим. Чим він важчий — тим більше в ньому соку. Якщо плід легкий — всередині він може бути сухим або недозрілим.

9. Подивіться на хвостик

Якщо на кавуні залишився хвостик — зверніть увагу на його колір.

Зелений хвостик означає, що плід зірвали зарано.

означає, що плід зірвали зарано. Сухий та коричневий хвостик — знак, що кавун дозрівав на грядці і його можна сміливо брати.

10. Уникайте пошкоджених плодів

Перед покупкою уважно огляньте кавун. Невеликі подряпини — це нормально, але тріщини, глибокі порізи чи м’які місця — сигнал, що кавун могли пошкодити. Такі плоди можуть бути зіпсованими всередині.

Нагадаємо, в Україні почали продавати місцеві кавуни врожаю 2025 року. Баштанні виростили фермери південних регіонів і Закарпаття.

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