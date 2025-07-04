Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 10 проверенных советов

Выбрать идеальный арбуз — не удача, а знания. Стоит обращать внимание на цвет, вес, форму, звук и даже хвостик — все это подскажет, действительно ли плод сочный и сладкий. Предлагаем 10 простых признаков, которые помогут купить лучший арбуз и не натолкнуться на разочарование.

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Арбуз — классический летний фрукт, без которого трудно представить жаркие дни. Но найти действительно вкусный и сочный арбуз — настоящее искусство. Фокус рассказывает, как не ошибиться при покупке, ссылаясь на советы VeryWell Health.

1. Проверьте пятно на боку (полевое пятно)

На спелом арбузе всегда есть светло-желтое или кремовое пятно на кожуре — именно в этом месте плод лежал на земле. Чем интенсивнее цвет пятна, тем слаще будет арбуз. Если же пятно белое — вероятно, плод еще недозрел.

2. Обратите внимание на форму

Арбуз должен быть симметричным, с ровными округлыми краями. Если плод выглядит деформированным или однобоким, это может свидетельствовать о неравномерном созревании и менее выраженном вкусе. Ровная и гладкая форма — признак того, что арбуз рос правильно.

3. Оцените цвет кожуры

Кожура спелого арбуза имеет матовый вид и насыщенный зеленый цвет (темные или светлые полосы — в зависимости от сорта). Блестящая поверхность — сигнал, что арбуз сорвали рано.

4. Попробуйте "тест пальцами по полосам"

Для арбузов с полосатой окраской есть простой тест:

Сложите вместе указательный и средний пальцы.

Поставьте их между двумя темно-зелеными полосами.

Если пальцы легко помещаются между полосами, арбуз, вероятно, созрел.

Чем шире пространство между полосами — тем больше времени плод имел для созревания и накопления сахара.

5. Найдите "сахарные прожилки"

На поверхности арбуза иногда можно увидеть темные, похожие на вены линии — это так называемая "паутина" или "сахарные пятна". Они появляются тогда, когда внутри плод настолько сладкий, что сахар просачивается наружу.

6. Постучите по арбузу

Легко постучите по арбузу пальцами. Если звук глухой и полый — арбуз имеет достаточно воды, следовательно, будет сочным. Если звук слабый и тупой — плод или еще зеленый, или уже перезрелый.

7. Оцените текстуру кожуры

Кожура арбуза должна быть плотной и гладкой. Если на поверхности есть вмятины, пятна (не считая полевой), царапины — это может указывать на повреждения или неравномерное созревание.

8. Поднимите его

Выбирайте арбуз, который кажется тяжелее. Чем он тяжелее — тем больше в нем сока. Если плод легкий — внутри он может быть сухим или недозрелым.

9. Посмотрите на хвостик

Если на арбузе остался хвостик — обратите внимание на его цвет.

Зеленый хвостик означает, что плод сорвали рано.

означает, что плод сорвали рано. Сухой и коричневый хвостик — знак, что арбуз созревал на грядке и его можно смело брать.

10. Избегайте поврежденных плодов

Перед покупкой внимательно осмотрите арбуз. Небольшие царапины — это нормально, но трещины, глубокие порезы или мягкие места — сигнал, что арбуз могли повредить. Такие плоды могут быть испорченными внутри.

Напомним, в Украине начали продавать местные арбузы урожая 2025 года. Бахчевые вырастили фермеры южных регионов и Закарпатья.

Фокус ранее описывал рецепт вкусного арбузного варенья. Для его загущения используется яблоко и лимонный сок.