В Киеве в одном из супермаркетов обнаружили арбуз с наклейкой российской "Пятерочки" (фото)

В столичном супермаркете сети "АТБ" заметили арбуз с российской наклейкой. На ней написано "качество и выгода от "Пятерочки" на русском языке.

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Арбуз в Киеве с российской наклейкой заметила покупательница. Она поделилась этим в Threads.

"А это вообще нормально? atb.market.official, как в магазине в Киеве появились арбузы с наклейками из российской "Пятерочки"? Объясните, пожалуйста", — написала женщина.

Сообщение покупательницы в соцсети Threads Фото: скриншот

В комментариях к сообщению она добавила, что работники "АТБ" не объяснили, откуда на арбузе наклейка.

"Я спросила документы на продукцию у администратора. Вот все, что смогли показать. Почему там наклейка — они не знают, потому что "им так привезли со склада", — написала покупательница.

Декларация поставщика Фото: Threads

В комментариях пользователи соцсети предполагают, что наклейка может быть частью российской пропаганды.

"Кто-то пришел, наклеил и сфоткал для российской пропаганды, например. Отправил, кому надо, и получил копейку", — пишет один из пользователей.

Некоторые считают, что поставщик один и тот же, а этикетку просто забыли снять.

В то же время представители сети "АТБ" на момент публикации новости никак не отреагировали на инцидент.

Напомним, в Украине начали продавать арбузы урожая 2025 года. Бахчевые вырастили фермеры южных регионов и Закарпатья.

Фокус также писал о 10 простых признаках, которые помогут выбрать сладкий арбуз, и не натолкнуться на разочарование. В частности, стоит обращать внимание на цвет, вес, форму, звук и даже хвостик — всё это подскажет, действительно ли плод сочный и сладкий.