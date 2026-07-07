Дружина мільярдера Делла вразила соцмережі, з'явившись на зустрічі з Трампом (фото)

Майкл Делл, генеральний директор Dell Technologies Inc., та його дружина Сьюзан оголосили, що пожертвують 6,25 мільярда доларів на фінансування інвестиційних рахунків щонайменше 25 мільйонів американських дітей. Однак увагу ЗМІ привернула не лише значна сума, а й зовнішність дружини мільярдера, яка кардинально змінилася.

Під час зустрічі в Білому домі президент США Дональд Трамп надав слово Майклу Деллу, при цьому закликавши купувати ноутбуки Dell, оскільки такі самі є "у його дітей", а також у його дружини. І ЗМІ засипали повідомленнями про те, наскільки шокуюче змінилася Сьюзан Делл.

Сьюзан і Майкл Делл були в Білому домі

Незабаром після того, як в інтернеті з’явилися відео та фотографії з Овального кабінету, користувачі почали обговорювати її зовнішність і порівнювати її старі фотографії в соціальних мережах.

"Що з нею сталося?" — написав один із користувачів.

Інший написав: "З Сьюзен Делл щось страшенно не так? Це вона, та, що в чорній сукні, і вона виглядає моторошно".

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Сьюзан Делл на зустрічі з Трампом Фото: The White House

"Ось що буває, коли ти багатий, а твій пластичний хірург ніколи не каже тобі, що ти зайшов занадто далеко", — написав третій користувач.

Пластичні хірурги зазначають, що 62-річна дружина мільярдера могла "звернутися до деяких косметичних процедур", тобто зробити підтяжку обличчя, блефаропластику та ін’єкції ботоксу.

Мільярдер Майкл Делл і Дональд Трамп — що їх пов’язує

Відомо, що 6,25 мільярда доларів буде спрямовано на фінансування "рахунків Трампа" (Trump Accounts), які нададуть американським батькам інвестиційний рахунок для управління коштами від імені своїх дітей. "Рахунки Трампа", на які підуть пожертви родини Делл, були запропоновані в рамках суперечливого законопроєкту Дональда Трампа "Один великий прекрасний законопроєкт" — який передбачав скорочення більш ніж на 1 трильйон доларів, найбільше в історії США, програм, від яких багато хто залежить у сфері охорони здоров’я, повноцінного харчування та освіти, а також студентських кредитів, і фінансує зниження податків для надбагатих та корпорацій — і мають бути запущені у 2026 році.

Сьюзан Делл вразила своєю новою зовнішністю на зустрічі з Трампом Фото: The White House

Міністерство фінансів планує виділити 1000 доларів на кожен "рахунок Трампа" для всіх дітей громадян США, народжених у період з січня 2025 року по січень 2029 року, а пожертва родини Делл піде на потреби дітей віком до 10 років, які народилися до встановленого Міністерством фінансів терміну. Доступ до коштів на цих рахунках обмежений для дітей до досягнення ними 18 років, а їх використання дозволено лише для оплати освіти, придбання житла або пенсійних накопичень, а також інших подібних покупок.

Майкл і Сьюзан Делл — що відомо

Сьюзан (уроджена Ліберман) і Майкл познайомилися на побаченні наосліп у 1988 році й одружилися наступного року в Остіні, штат Техас, де живуть і донині. У подружжя четверо дітей: три доньки та син — Кіра, Алекса, Джульєтта та Захарія.

Майкл і Сьюзан Делл у день весілля Фото: Wikipedia

Через десять років після весілля вони заснували Фонд Майкла та Сьюзан Делл, через який на сьогоднішній день пожертвували 2,9 мільярда доларів у вигляді грантів, інвестицій у благодійні цілі, стипендій та багато чого іншого на вирішення проблем дітей та реалізацію громадських ініціатив у Сполучених Штатах та за кордоном.

Сьюзан, голова організації, є успішною підприємницею у сфері моди, яка заснувала три модні бренди, зокрема люксовий бренд Phi, що існував з 2004 по 2009 рік. Вона також є видатною спортсменкою і брала участь в елітних марафонах, тріатлонах та чемпіонаті світу Ironman у Коне, Гаваї.

60-річний Майкл Делл родом із Х'юстона, штат Техас, і недовго навчався в Техаському університеті, але покинув навчання у 19 років. На початку 1980-х він почав продавати комплекти для модернізації персональних комп’ютерів, використовуючи модель прямих продажів споживачеві та можливість складання ПК на замовлення, що в кінцевому підсумку призвело до створення корпорації Dell Computer. У 27 років він став наймолодшим генеральним директором компанії, що увійшла до списку 500 найбільших корпорацій за версією журналу Fortune.

Сьогодні ринкова капіталізація Dell Technologies становить приблизно 90 мільярдів доларів, а статки самого Майкла, за даними Forbes, оцінюються в 149,6 мільярда доларів, що робить його 10-ю найбагатшою людиною у світі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп опинився втягнутим у футбольний скандал. Він зателефонував до ФІФА і вимагав скасувати червону картку гравцеві збірної США.

Втім, заступництво Трампа не допомогло. Збірна США поступилася Бельгії з рахунком 1:4 у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу та вибула з турніру. Після перемоги бельгійська команда висміяла ФІФА в соцмережах, опублікувавши допис із фразою: "Скасуйте це".