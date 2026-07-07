Жена миллиардера Делла поразила соцсети, появившись на встрече с Трампом (фото)
Майкл Делл, генеральный директор Dell Technologies Inc. и его жена Сьюзан объявили о том, что пожертвуют 6,25 миллиарда долларов на финансирование инвестиционных счетов как минимум 25 миллионов американских детей. Но внимание СМИ привлекла не только крупная сумма, но и радикально изменившаяся внешность жены миллиардера.
На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп дал слово Майклу Деллу, попутно призвав покупать ноутбуки Dell, потому что такие же "у его детей", а потом и его супруге. И СМИ запестрели сообщениями о том, насколько шокирующее изменилась Сьюзан Делл.
Вскоре после того, как в интернете появились видео и фотографии из Овального кабинета, пользователи начали обсуждать ее внешность и сравнивать ее старые фотографии в социальных сетях.
"Что с ней случилось?" — написал один из пользователей.
Другой написал: "С Сьюзен Делл что-то ужасно не так? Это она, та, что в черном платье, и она выглядит пугающе".
"Вот что бывает, когда ты богат, а твой пластический хирург никогда не говорит тебе, что ты зашел слишком далеко", — написал третий пользователь.
Пластические хирурги отмечают, что 62-летняя жена миллиардера могла " прибегнуть к некоторым косметическим процедурам", то есть сделать подтяжку лица, блефаропластику и инъекции ботокса.
Миллиардер Майкл Делл и Дональд Трамп – что их связывает
Известно, что 6,25 миллиарда долларов будут направлены на финансирование "счетов Трампа" (Trump Accounts), которые предоставят американским родителям инвестиционный счет для управления средствами от имени своих детей. "Счета Трампа", на которые пойдут пожертвования семьи Делл, были предложены в рамках спорного законопроекта Дональда Трампа "Один большой прекрасный законопроект" — который предусматривал сокращение более чем на 1 триллион долларов, крупнейшее в истории США, программ, от которых многие зависят в сфере здравоохранения, полноценного питания и образования, а также студенческих кредитов, и финансирует снижение налогов для сверхбогатых и корпораций — и должны быть запущены в 2026 году.
Министерство финансов планирует выделить 1000 долларов на каждый "счет Трампа" для всех детей граждан США, родившихся в период с января 2025 года по январь 2029 года, а пожертвование семьи Делл пойдет на нужды детей в возрасте до 10 лет, родившихся до установленного Министерством финансов срока. Доступ к средствам на этих счетах ограничен для детей до достижения ими 18 лет, а их использование разрешено только для оплаты образования, покупки жилья или пенсионных накоплений, а также других подобных покупок.
Майкл и Сьюзан Делл – что известно
Сьюзан (урожденная Либерман) и Майкл познакомились на свидании вслепую в 1988 году и поженились в следующем году в Остине, штат Техас, где живут и по сей день. У пары четверо детей: три дочери и сын — Кира, Алекса, Джульетта и Захария.
Спустя десять лет после свадьбы они основали Фонд Майкла и Сьюзан Делл, через который на сегодняшний день пожертвовали 2,9 миллиарда долларов в виде грантов, инвестиций в благотворительные цели, стипендий и многого другого на решение проблем детей и реализацию общественных инициатив в Соединенных Штатах и за рубежом.
Сьюзан, председатель организации, является успешным предпринимателем в сфере моды, основавшей три модных бренда, включая люксовый бренд Phi, который существовал с 2004 по 2009 год. Она также является выдающейся спортсменкой и участвовала в элитных марафонах, триатлонах и чемпионате мира Ironman в Коне, Гавайи.
60-летний Майкл Делл родом из Хьюстона, штат Техас, и недолго учился в Техасском университете, но бросил учебу в 19 лет. В начале 1980-х он начал продавать комплекты для модернизации персональных компьютеров, используя модель прямых продаж потребителю и возможность сборки ПК на заказ, что в конечном итоге привело к созданию корпорации Dell Computer. К 27 годам он стал самым молодым генеральным директором компании, вошедшей в список 500 крупнейших корпораций по версии журнала Fortune.
Сегодня рыночная капитализация Dell Technologies составляет приблизительно 90 миллиардов долларов, а состояние самого Майкла, по данным Forbes , оценивается в 149,6 миллиарда долларов, что делает его 10-м самым богатым человеком в мире.
Напомним, ранее Дональд Трамп оказался втянут в футбольный скандал. Он позвонил в ФИФА и требовал отменить красную карточку игроку сборной США.
Впрочем, заступничество Трампа не помогло. Сборная США уступила Бельгии со счетом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".