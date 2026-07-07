Жена миллиардера Делла поразила соцсети, появившись на встрече с Трампом (фото)

Майкл Делл, генеральный директор Dell Technologies Inc. и его жена Сьюзан объявили о том, что пожертвуют 6,25 миллиарда долларов на финансирование инвестиционных счетов как минимум 25 миллионов американских детей. Но внимание СМИ привлекла не только крупная сумма, но и радикально изменившаяся внешность жены миллиардера.

На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп дал слово Майклу Деллу, попутно призвав покупать ноутбуки Dell, потому что такие же "у его детей", а потом и его супруге. И СМИ запестрели сообщениями о том, насколько шокирующее изменилась Сьюзан Делл.

Сьюзан и Майкл Делл были в Белом доме

Вскоре после того, как в интернете появились видео и фотографии из Овального кабинета, пользователи начали обсуждать ее внешность и сравнивать ее старые фотографии в социальных сетях.

"Что с ней случилось?" — написал один из пользователей.

Другой написал: "С Сьюзен Делл что-то ужасно не так? Это она, та, что в черном платье, и она выглядит пугающе".

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Сьюзан Делл на встрече с Трампом Фото: The White House

"Вот что бывает, когда ты богат, а твой пластический хирург никогда не говорит тебе, что ты зашел слишком далеко", — написал третий пользователь.

Пластические хирурги отмечают, что 62-летняя жена миллиардера могла " прибегнуть к некоторым косметическим процедурам", то есть сделать подтяжку лица, блефаропластику и инъекции ботокса.

Миллиардер Майкл Делл и Дональд Трамп – что их связывает

Известно, что 6,25 миллиарда долларов будут направлены ​на финансирование "счетов Трампа" (Trump Accounts), которые предоставят американским родителям инвестиционный счет для управления средствами от имени своих детей. "Счета Трампа", на которые пойдут пожертвования семьи Делл, были предложены в рамках спорного законопроекта Дональда Трампа "Один большой прекрасный законопроект" — который предусматривал сокращение более чем на 1 триллион долларов, крупнейшее в истории США, программ, от которых многие зависят в сфере здравоохранения, полноценного питания и образования, а также студенческих кредитов, и финансирует снижение налогов для сверхбогатых и корпораций — и должны быть запущены в 2026 году.

Сьюзан Делл поразила своей новой внешностью на встрече с Трампом Фото: The White House

Министерство финансов планирует выделить 1000 долларов на каждый "счет Трампа" для всех детей граждан США, родившихся в период с января 2025 года по январь 2029 года, а пожертвование семьи Делл пойдет на нужды детей в возрасте до 10 лет, родившихся до установленного Министерством финансов срока. Доступ к средствам на этих счетах ограничен для детей до достижения ими 18 лет, а их использование разрешено только для оплаты образования, покупки жилья или пенсионных накоплений, а также других подобных покупок.

Майкл и Сьюзан Делл – что известно

Сьюзан (урожденная Либерман) и Майкл познакомились на свидании вслепую в 1988 году и поженились в следующем году в Остине, штат Техас, где живут и по сей день. У пары четверо детей: три дочери и сын — Кира, Алекса, Джульетта и Захария.

Майкл и Сьюзан Делл в день свадьбы Фото: Wikipedia

Спустя десять лет после свадьбы они основали Фонд Майкла и Сьюзан Делл, через который на сегодняшний день пожертвовали 2,9 миллиарда долларов в виде грантов, инвестиций в благотворительные цели, стипендий и многого другого на решение проблем детей и реализацию общественных инициатив в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

Сьюзан, председатель организации, является успешным предпринимателем в сфере моды, основавшей три модных бренда, включая люксовый бренд Phi, который существовал с 2004 по 2009 год. Она также является выдающейся спортсменкой и участвовала в элитных марафонах, триатлонах и чемпионате мира Ironman в Коне, Гавайи.

60-летний Майкл Делл родом из Хьюстона, штат Техас, и недолго учился в Техасском университете, но бросил учебу в 19 лет. В начале 1980-х он начал продавать комплекты для модернизации персональных компьютеров, используя модель прямых продаж потребителю и возможность сборки ПК на заказ, что в конечном итоге привело к созданию корпорации Dell Computer. К 27 годам он стал самым молодым генеральным директором компании, вошедшей в список 500 крупнейших корпораций по версии журнала Fortune.

Сегодня рыночная капитализация Dell Technologies составляет приблизительно 90 миллиардов долларов, а состояние самого Майкла, по данным Forbes , оценивается в 149,6 миллиарда долларов, что делает его 10-м самым богатым человеком в мире.

Напомним, ранее Дональд Трамп оказался втянут в футбольный скандал. Он позвонил в ФИФА и требовал отменить красную карточку игроку сборной США.

Впрочем, заступничество Трампа не помогло. Сборная США уступила Бельгии со счетом 1:4 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выбыла из турнира. После победы бельгийская команда высмеяла ФИФА в соцсетях, опубликовав пост с фразой: "Отмените это".