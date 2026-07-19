Немов сцена з бойовика: цуценя, що заблукало у відкритому морі, пережило напад чайок

Зникла собака пережила жахливе випробування в затоці Сан-Франциско, борючись із бурхливими хвилями та зграєю чайок, що на неї нападали. Операція з порятунку цуценяти своєю трагічністю нагадувала сцену з бойовика.

Цуценя зникло у господарів ще 4 липня, у День Незалежності, і було знайдено майже через два тижні, коли воно борсалося у воді затоки Сан-Франциско поблизу міста Іст-Пало-Альто у штаті Каліфорнія. Про це пише видання New York Post.

Історія почалася з того, що свідок помітив собаку, яка забігла у воду й відпливла від берега, після чого зателефонував до служби 911. На місце прибули співробітники поліції та бригади пожежної охорони округу Менло-Парк.

Пожежники використовували біноклі, щоб виявити собаку, а потім за допомогою дрона визначили її місцезнаходження.

Собаці вдалося проплисти близько півмилі, перш ніж до неї дісталися рятувальники на аерокатері й витягли цуценя з води. Вже на березі у тварини виявили відкриту рану на лівій щоці, спричинену ударом дзьобом.

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Врятоване цуценя Фото: з відкритих джерел

Потім собаку передали до служби контролю за тваринами, а згодом — до місцевого товариства захисту тварин півострова, де співробітники змогли встановити власників зниклого улюбленця.

Поліцейське управління Іст-Пало-Альто зафіксувало рятування собаки, пожартувавши, що "у кота на дереві був вихідний". Також поліцейські вважають, що операція пройшла на "12" за десятибальною шкалою бойовиків.

Нагадаємо, отруйна риба з зубами, здатними розтрощити кістки, налякала відвідувачів популярного курорту.

Також Фокус писав, що собака випадково спричинила пожежу в будинку, увімкнувши лапою тостер.