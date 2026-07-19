Как сцена из боевика: потерявшийся щенок в открытом море пережил нападение чаек

Пропавшая собака пережила ужасное испытание в заливе Сан-Франциско, борясь с бурными волнами и стаей нападающих чаек. Операция по спасению щенка своим трагизмом напомнила сцену из боевика.

Щенок пропал у хозяев еще 4 июля, в День Независимости и был найден почти через две недели барахтающимся в воде залива Сан-Франциско у города Ист-Пало-Алто в штате Калифорния. Об этом пишет издание New York Post.

История началась с того, что свидетель заметил собаку, забежавшую в воду и уплывшую от берега, после чего позвонил в службу 911. На место прибыли сотрудники полиции и бригады пожарной охраны округа Менло-Парк.

Пожарные использовали бинокли, чтобы обнаружить собаку, а затем с помощью дрона определили ее местоположение.

Собаке удалось проплыть около полумили, прежде чем к ней добрались спасатели на аэрокатере и вытащили щенка из воды. Уже на берегу у животного обнаружили открытую рану на левой щеке от удара клювом.

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Спасенный щенок Фото: из открытых источников

Затем собаку передали в службу контроля за животными, а позже в местное общество защиты животных полуострова, где сотрудники смогли установить владельцев пропавшего питомца.

Полицейское управление Ист-Пало-Альто запечатлело спасение собаки, пошутив, что "у кота на дереве был выходной". Также полицейские считают, что операция прошла на "12" по десятибальной шкале боевиков.

Напомним, ядовитая рыба с зубами, способными раздробить кости, распугала посетителей популярного курорта.

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