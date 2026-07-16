Ядовитая рыба с зубами, способными раздробить кости, нападает на популярный курорт: рыбаки теряют тысячи евро

Опасный и инвазивный вид рыбы-фугу с серебристыми щеками (Lagocephalus sceleratus) сеет хаос в экономике популярного курортного места на острове Крит, ведь их смертельный яд и мощные челюсти напугали местных жителей.

Ужасающая порода ядовитых рыб с зубами, способными раздробить кости, сеет хаос в живописном курортном месте в Средиземном море, пишет Daily Star.

Эта невероятно опасная рыба-фугу традиционно обитает в Индийском и Тихом океанах. Также известно, что это ужасное существо содержит токсичные вещества, поэтому морские биологи предупреждают, что к ней нельзя прикасаться даже в перчатках.

Её яд настолько силен, что даже незначительный контакт с открытой кожей может вызвать заболевания и проблемы с дыханием. Несмотря на то, что этот вид происходит из Тихого и Индийского океанов, его численность в водах Средиземного моря растёт. Этот инвазивный вид начал наносить ущерб жизнедеятельности рыбаков на известном среди туристов греческом острове Крит.

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Обеспокоенность вызвали также поддельные видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, на которых показано, как они грызут дерево и банки из-под колы. Но на самом деле они оказывают серьезное влияние на жителей острова и на греческую экономику в целом.

Ядовитая рыба нападает на Крит Фото: Из открытых источников

Самозанятые рыбаки на острове в настоящее время теряют до 30 % своего годового дохода. Инвазивные виды рыб начали разграблять их сети в море. Потери местных рыбаков достигают 20 000 евро в год. Убытки связаны не только с потерянным уловом, но и с высокой стоимостью ремонта разорванных сетей.

Кроме того, эти рыбы нарушают экосистему Средиземноморья.

Поэтому греческое правительство начало принимать меры против них. Сегодня рыбакам платят до 5,33 евро за килограмм этой рыбы.

Критский рыбак Гиоргос Кириакак рассказал, как рыба-лягушка повлияла на бизнес на острове.

"Дошло до того, что мы можем один день отправиться на рыбалку, а следующие три дня провести, чиня сети", — сказал он.

По словам экспертов, популяция рыб-лягушек в Средиземном море будет расти. Они вырастают до 1,2 метра в длину и весят 9 кг. Но в Средиземном море они становятся гораздо крупнее, чем в своих родных водах Индийского и Тихого океанов.

Увеличение размеров связано с тем, что Средиземное море холоднее, чем их традиционная среда обитания. Это означает, что им требуется меньше кислорода для поддержания уровня энергии.

Напомним, что крупнейшую белую акулу, когда-либо замеченную в Атлантическом океане, заметили впервые за несколько месяцев. Вероятно, она направляется к Кейп-Коду, а затем к восточному побережью Канады.

Кроме того, ученые недавно разгадали секрет того, как гренландским акулам удается сохранять зрение на протяжении сотен лет. Оказалось, что в этом помогает механизм восстановления ДНК.