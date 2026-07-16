Отруйна риба із зубами, що дроблять кістки, атакує популярний курорт: рибалки втрачають тисячі євро

Небезпечний та інвазивний вид сріблястощокої рибу-фугу (Lagocephalus sceleratus) спричиняє хаос в економіці популярного курортного місця острова Криту, адже їхня смертельна отрута та потужні щелепи налякали місцевих жителів.

Жахлива порода отруйних риб із зубами, що дроблять кістки, сіє хаос у мальовничому курортному місці в Середземному морі, пише Daily Star.

Ця неймовірно небезпечна риба-фугу традиційно зустрічається в Індійському та Тихому океанах. Також відомо, ця жахлива істота містить токсичні речовини, тому морські біологи застерігають не торкатися її навіть у рукавичках.

Її отрута настільки сильна, що навіть незначний контакт з голою шкірою може викликати захворювання та проблеми з диханням. Незважаючи на те, що вид походить з Тихого та Індійського океанів, його присутність у водах Середземного моря зростає. Інвазивний вид почав завдавати шкоди життєдіяльності рибалок на відомому серед туристів грецькому острові Крит.

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Побоювання також викликали фальшиві відео зі штучним інтелектом, які показують, що вони гризуть деревину та банки з-під коли. Але насправді вони мають серйозний вплив на людей на острові та грецьку економіку в цілому.

Отруйна риба атакує Крит Фото: З відкритих джерел

Самозайняті рибалки на острові зараз втрачають до 30% свого річного доходу. Інвазивні риби почали грабувати їхні сіті в морі. Втрати місцевих рибалок сягають до 20 000 євро на рік. Збитки пов'язані не лише з втраченим уловом, але й з високою вартістю ремонту розірваних сіток.

Також ці риби порушують екосистему Середземномор'я.

Тож грецький уряд почав вживати заходів проти них. Сьогодні рибалкам платять до 5,33 євро за кілограм цієї риби.

Критський рибалка Гіоргос Кіріакак розповів як риба-жаба вплинула на бізнес на острові.

"Дійшло до того, що ми можемо один день вирушити на риболовлю, а наступні три дні провести, лагодячи сіті", — сказав він.

За словами експертів, популяція риб-жаб у Середземному морі буде зростати. Вони виростають до 1,2 метра завдовжки та важать 9 кг. Але в Середземному морі вони стають набагато більшими, аніж у своїх рідних водах Індійського та Тихого океанів.

Збільшення розмірів пов'язане з тим, що Середземне море холодніше, ніж їхня традиційна домівка. Це означає, що їм потрібно менше кисню для підтримки рівня енергії.

Нагадаємо, що найбільшу велику білу акулу, коли-небудь бачили в Атлантичному океані, помітили вперше за кілька місяців. Ймовірно, що вона прямує до Кейп-Коду, а потім до східного узбережжя Канади.

Також дослідники щойно розгадали секрет того, як гренландським акулам вдається зберігати зір протягом сотень років. Виявилося, в цьому допомагає механізм відновлення ДНК.