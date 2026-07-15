4,4 метра і понад 800 кілограмів: акулу-монстра помітили біля популярного курорту серед туристів

Найбільшу велику білу акулу, коли-небудь бачили в Атлантичному океані, помітили вперше за кілька місяців.

Ймовірно, що вона прямує до Кейп-Коду, а потім до східного узбережжя Канади, повідомляє New York Post з посилання на групу вчених, яка досліджує цих хижаків.

Згідно з даними служби відстеження акул, 4,4-метрового та 816-кілограмового самця акули-самця на ім'я Contender востаннє бачили поблизу берегів Північної Кароліни, і, вважається, що він прямує на північ, до популярного літнього місця відпочинку в Массачусетсі .

GPS-трекер Contender, прикріплений до його плавника, востаннє спрацьовував у п'ятницю після того, як хижак зник у глибинах океану на кілька місяців з моменту спостереження у квітні.

Акула на ім'я Contender Фото: Скріншот

За словами групи охорони природи, п'ятничний сигнал був лише частковим сигналом, його недостатньо, щоб визначити точне місцезнаходження.

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Тим не менш, експерти з акул мають гарне уявлення про те, куди, ймовірно, прямує хижак.

"Білі акули у західній частині Північної Атлантики зазвичай мігрують на північ і проводять літо та початок осені, шукаючи їжу у водах Кейп-Коду або Атлантичної Канади. Ці два регіони пропонують комфортну температуру води та велику кількість їжі, зокрема, багато тюленів та великих видів риб", — повідомив газеті Sun речник служби.

Нагадаємо, що у Бразилії акула Рітінья в океанаріумі Рио-де-Жанейро займається прогнозами на матчі майбутнього Чемпіонату світу, який почнеться 11 червня у США, Мексиці та Канаді.

Також дослідники щойно розгадали секрет того, як гренландським акулам вдається зберігати зір протягом сотень років. Виявилося, в цьому допомагає механізм відновлення ДНК.