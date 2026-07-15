4,4 метра и более 800 килограммов: акулу-монстра заметили возле популярного среди туристов курорта

Самую крупную белую акулу, когда-либо замеченную в Атлантическом океане, заметили впервые за несколько месяцев.

Вероятно, она направляется к Кейп-Коду, а затем к восточному побережью Канады, сообщает New York Post со ссылкой на группу учёных, изучающих этих хищников.

Согласно данным службы по отслеживанию акул, 4,4-метрового и 816-килограммового самца акулы по кличке Contender в последний раз видели у берегов Северной Каролины, и, как полагают, он направляется на север, к популярному летнему месту отдыха в Массачусетсе.

GPS-трекер Contender, прикрепленный к его плавнику, в последний раз срабатывал в пятницу после того, как хищник исчез в глубинах океана на несколько месяцев с момента наблюдения в апреле.

Акула по имени Contender Фото: Скриншот

По словам группы по охране природы, сигнал, поступивший в пятницу, был лишь частичным, и его недостаточно для определения точного местонахождения.

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Тем не менее, эксперты по акулам имеют хорошее представление о том, куда, вероятно, направляется хищник.

"Белые акулы в западной части Северной Атлантики обычно мигрируют на север и проводят лето и начало осени, добывая пищу в водах Кейп-Кода или Атлантической Канады. Эти два региона отличаются комфортной температурой воды и обилием пищи, в частности, большим количеством тюленей и крупных видов рыб", — сообщил газете Sun представитель службы.

Напомним, что в Бразилии акула Ритинья в океанариуме Рио-де-Жанейро делает прогнозы на матчи предстоящего чемпионата мира, который начнётся 11 июня в США, Мексике и Канаде.

Кроме того, ученые недавно разгадали секрет того, как гренландским акулам удается сохранять зрение на протяжении сотен лет. Оказалось, что в этом помогает механизм восстановления ДНК.