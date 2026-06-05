В Бразилии акула делает прогнозы на матчи Чемпионата мира: кому предсказала победу (видео)

В Бразилии акула Ритинья в океанариуме Рио-де-Жанейро занимается прогнозами на матчи предстоящего Чемпионата мира, который начнется 11 июня в США, Мексике и Канаде.

Животное сравнивают со знаменитым предшественником — осьминогом Паулем, который занимался предсказаниями в 10-х годах. Видео публикует Reuters.

Директор океанариума Марсело Шпильман объясняет, что выбор в пользу акулы сделали для того, чтобы показать, что эти животные на самом деле не такие плохие, какими их часто представляют. По его словам, акулы окутаны мифами, однако он надеется, что внимание к Ритиньи позволит изменить отношение ко всем акулам в целом.

Первую ставку акула делала на первый матч сборной Бразилии на турнире — против Марокко. Ритинья выбрала именно бразильскую команду в качестве победителей, чем порадовала присутствующих людей.

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Ранее стало известно, что 19 июля в США на стадионе "Метлайф-Стедиум" в Ист-Ратерфорде, пригороде Нью-Йорка состоится финал Чемпионата мира по футболу. В то же время в перерыве состоится нетипичное для футбольных финалов событие — зрителей будут развлекать мировые звезды. Болельщиков, которые посетят финал Мундиаля, будут развлекать Мадонна, Шакира и группа BTS. Еще одной особенностью станет наличие куратора — им станет солист группы Coldplay Крис Мартин.

В 2025 году стало известно, что руководство ФИФА запросит 2,6 млн фунтов стерлингов, что составляет примерно 3,4 млн долларов США или 145,6 млн гривен за VIP-ложи на финале чемпионата мира по футболу.

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