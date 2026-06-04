"Зависимый от мячей": пес-футболист, названный в честь Роналду, покоряет сеть (фото)

Вместо большого футбольного поля задний двор. Именно здесь свои футбольные таланты проявил маленький Роналду. И речь сейчас не о легендарном португальском футболисте.

С 2022 года популярность в сети набрал маленький пес Роналду — помесь чихуахуа и таксы, названный в честь легендарного Криштиану Роналду. И многие пользователи считают, что свое прозвище тот полностью оправдал. Материал о нем выпустил Washington Post.

Во время игры с хозяевами он мастерски прыгал, чтобы сыграть в мяч в воздухе. Когда хозяева увидели интерес своего любимца к мячу, то попытались научить его забивать голы так, будто он — суперзвезда футбола. Но того не заинтересовал процесс забивания, зато он любит хватать мяч зубами, поэтому Роналду стал вратарем.

С 2022 года в сети видео с маленьким Роналду собирают миллионы просмотров — на них пес умело бегает, прыгает и скользит, чтобы защищать ворота от голов.

Відео дня

Пес Роналду Фото: Washington Post

Накануне предстоящего Чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, собак активно привлекают к празднику футбола. Планируется, что там будут проводить фотоконкурс для собак в футбольной одежде.

"Он полностью зависим от футбольных мячей, — рассказывает Кандида Кравейро, владелица Роналду, которая живет в районе долины Лихай в Пенсильвании. У него природный талант к игре в мяч".

Малый Роналду появился в семье в 2020 году, когда его забрали из приюта для собак. Кандида, как и ее муж Антонио, являются португальцами, поэтому собаку решили назвать в честь своего любимого игрока. Семья увлекается футболом, и маленький пес быстро присоединился к играм в мяч на заднем мяче, весело гоняясь за ним.

Зять Кандиды Сэм Кацман вспоминает, что пытался научить Роналду вести мяч, но тот больше радовался, когда ловил мяч ртом. По мнению Сэма, любимец сам выбрал для себя позицию вратаря.

Пес Роналду Фото: Washington Post

Кроме того, Роналду не нуждается в лакомствах, чтобы мотивировать его играть в футбол. Вместо этого он демонстрирует свое желание, вынося обувь Сэма Кацмана на улицу.

Исследования показывают, что собаки часто привязаны к своим игрушкам из-за дофамина, который высвобождается в их мозгу во время игры.

Большинство мячей имеют стандартный размер футбольного мяча, однако их не надувают полностью, чтобы собака не поранилась. Часть из них имеет специальные ручки, которые Роналду может схватить во время игры.

Пес Роналду Фото: Washington Post

Мужчина начал впервые публиковать видео с Роналду в TikTok в июне 2022 года. Собака впервые стала вирусной в следующем месяце, когда Кацман ответил на видео на сайте X, на котором известный канадский форвард Джонатан Дэвид сбивает футбольным мячом дрон в небе.

"Впечатляюще!" — написал Кацман. Но сможете ли вы забить гол моей собаке?"

Он добавил видео, где Роналду блокирует два броска. В ответ Дэвид отметил, что это действительно впечатляющая техника.

Impressive! But can you score on my dog? pic.twitter.com/WP6kwi2IUC — Sam Katzman (@samkatzman7) July 6, 2022

С тех пор Роналду собрал миллионы просмотров на видео. Его популярность возросла еще больше после того, как он продемонстрировал свою технику бросания мячей в ворота в американском футболе во время перерыва матча женской футбольной команды Университета Лихай в октябре.

Когда Кацман играет с Роналду в обычный день, он носит десятки мячей в сетчатой сумке, включая золотой, созданный на основе "Золотого мяча" — награды, которую Криштиану Роналду выигрывал пять раз.

Пес Роналду Фото: Washington Post

Пес иногда тренируется, одетый в крошечную красную футболку сборной Португалии, но у него также есть другие хобби, такие как грызть скрипучие игрушки, играть с котами своих хозяев и отдыхать на диване, пока по телевизору идут португальские футбольные матчи.

Роналду настолько увлекается блокированием бросков, что, по словам 33-летнего Кацмана, ему часто приходится брать тайм-аут и поощрять собаку пить из переносного фонтанчика. Кацман хочет, чтобы Роналду оставался здоровым и энергичным на долгие годы.

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