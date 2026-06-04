"Залежний від м'ячів": пес-футболіст, названий на честь Роналду, підкорює мережу (фото)

Замість великого футбольного поля задній двір. Саме тут свої футбольні таланти проявив маленький Роналду. І мова зараз не про легендарного португальського футболіста.

З 2022 року популярність у мережі набрав маленький пес Роналду — помісь чихуахуа та такси, названий на честь легендарного Кріштіану Роналду. І багато користувачів вважають, що своє прізвисько той повністю виправдав. Матеріал про нього випустив Washington Post.

Під час гри з господарями він майстерно стрибав, аби зіграти в м'яч у повітрі. Коли господарі побачили інтерес свого улюбленця до м'яча, то спробували навчити його забивати голи так, ніби він — суперзірка футболу. Але того не зацікавив процес забивання, натомість він любить хапати м'яча зубами, тож Роналду став воротарем.

З 2022 року у мережі відео з маленьким Роналду збирають мільйони переглядів — на них пес уміло бігає, стрибає та ковзає, аби захищати ворота від голів.

Відео дня

Пес Роналду Фото: Washington Post

Напередодні майбутнього Чемпіонату світу у США, Мексиці та Канаді, собак активно залучають до свята футболу. Планується, що там будуть проводити фотоконкурс для собак у футбольному одязі.

"Він повністю залежний від футбольних м’ячів, — розповідає Кандіда Кравейро, власниця Роналду, яка мешкає в районі долини Ліхай у Пенсільванії. У нього природний талант до гри в м’яч".

Малий Роналду з'явився у родині в 2020 році, коли його забрали з приюту для собак. Кандіда, як її чоловік Антоніо, є португальцями, тож собаку вирішили назвати на честь свого улюбленого гравця. Родина захоплюється футболом, і малий пес швидко долучився до ігор у м'яча на задньому м'ячі, весело ганяючись за ним.

Зять Кандіди Сем Кацман згадує, що намагався навчити Роналду вести м'яч, але той більше радів, коли ловив м'яча ротом. На думку Сема, улюбленець сам обрав для себе позицію воротаря.

Пес Роналду Фото: Washington Post

Крім того, Роналду не потребує ласощів, аби мотивувати його грати футбол. Натомість він демонструє своє бажання, виносячи взуття Сема Кацмана на вулицю.

Дослідження показують, що собаки часто прив'язані до своїх іграшок через дофамін, який вивільняється в їхньому мозку під час гри.

Більшість м'ячів мають стандартний розмір футбольного м'яча, однак їх не надувають повністю, аби собака не поранилася. Частина з них має спеціальні ручки, які Роналду може схопити під час гри.

Пес Роналду Фото: Washington Post

Чоловік почав вперше публікувати відео з Роналду в TikTok у червні 2022 року. Собака вперше стала вірусною наступного місяця, коли Кацман відповів на відео на сайті X, на якому відомий канадський форвард Джонатан Девід збиває футбольним м'ячем дрон у небі .

"Вражаюче! — написав Кацман. Але чи зможете ви забити гол моєму собаці?"

Він додав відео, де Роналду блокує два кидки. У відповідь Девід відзначив, що це дійсно вражаюча техніка.

Impressive! But can you score on my dog? pic.twitter.com/WP6kwi2IUC — Sam Katzman (@samkatzman7) July 6, 2022

З того часу Роналду зібрав мільйони переглядів на відео. Його популярність зросла ще більше після того, як він продемонстрував свою техніку кидання м'ячів у ворота в американському футболі під час перерви матчу жіночої футбольної команди Університету Ліхай у жовтні.

Коли Кацман грає з Роналду у звичайний день, він носить десятки м'ячів у сітчастій сумці, включаючи золотий, створений на основі "Золотого м'яча" — нагороди, яку Кріштіану Роналду вигравав п'ять разів.

Пес Роналду Фото: Washington Post

Пес іноді тренується, одягнений у крихітну червону футболку збірної Португалії, але в нього також є інші хобі, як-от гризти скрипучі іграшки, гратися з котами своїх господарів і відпочивати на дивані, поки по телевізору йдуть португальські футбольні матчі.

Роналду настільки захоплюється блокуванням кидків, що, за словами 33-річного Кацмана, йому часто доводиться брати тайм-аут і заохочувати собаку пити з переносного фонтанчика. Кацман хоче, щоб Роналду залишався здоровим і енергійним на довгі роки.

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