Власниця залишила собаку на кілька годин вдома і розплакалася після повернення: що він зробив (фото)

Жінка залишила свого 6-річного французького бульдога вдома наодинці на кілька годин, а коли повернулася назад, то не змогла стримати сліз.

Хоча собака звик періодично залишатися на самоті, камера спостереження зафіксувала, як улюбленець Пітер страждає через відсутність власниці. Цю історію розповіло видання Newsweek.

Шантель Джиральдо поділилася, що встановлена камера дозволяє їй дистанційно контролювати, чи все гаразд з твариною за її відсутності. Проте щоразу, коли жінка переглядає перші хвилини, їй хочеться плакати від побаченого, оскільки у перші 10-15 хвилин Пітер просто розпачливо виє.

Останнього разу ситуація була такою ж. У відео, опублікованому на своєму акаунті в TikTok, видно, як Пітер сидить спершу мовчки, дивлячись у бік іншої кімнати. Потім він піднімає голову і починає драматично вити. Не отримавши відповіді, він знову дивиться в бік іншої кімнати, сподіваючись, що хтось увійде у двері.

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Шантель підписала ці кадри словами про те, що побачені кадри змусили її "плакати". Ще більше суму їй додало усвідомлення, що собаки можуть вити через відокремлення від сім'ї, сигналізуючи у такий спосіб про те, що улюбленець залишився позаду.

Чому собаки виють?

Собаки можуть вити, нагадуючи вовків, абсолютно з різних причин, як йдеться у публікації American Kennel Club. Щоб правильно реагувати, власникам потрібно розуміти можливі причини виття:

для привернення уваги;

для спілкування з людьми або іншими собаками;

собаки можуть вити, щоб дати іншим зрозуміти, що вони поруч;

для висловлення емоцій: тривожні улюбленці часто виють через страх у зв'язку з відсутністю власників;

щоб передати біль або дискомфорт;

у відповідь на подразливі звуки.

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