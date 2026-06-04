Владелица оставила собаку на несколько часов дома и расплакалась по возвращении: что он сделал (фото)
Женщина оставила своего 6-летнего французского бульдога дома наедине на несколько часов, а когда вернулась обратно, то не смогла сдержать слез.
Хотя собака привыкла периодически оставаться в одиночестве, камера наблюдения зафиксировала, как любимец Питер страдает из-за отсутствия владелицы. Эту историю рассказало издание Newsweek.
Шантель Джиральдо поделилась, что установленная камера позволяет ей дистанционно контролировать, все ли в порядке с животным в ее отсутствие. Однако каждый раз, когда женщина просматривает первые минуты, ей хочется плакать от увиденного, поскольку в первые 10-15 минут Питер просто отчаянно воет.
В последний раз ситуация была такой же. В видео, опубликованном на своем аккаунте в TikTok, видно, как Питер сидит сперва молча, глядя в сторону другой комнаты. Затем он поднимает голову и начинает драматично выть. Не получив ответа, он снова смотрит в сторону другой комнаты, надеясь, что кто-то войдет в дверь.
Шантель подписала эти кадры словами о том, что увиденные кадры заставили ее "плакать". Еще больше печали ей добавило осознание, что собаки могут выть из-за отделения от семьи, сигнализируя таким образом о том, что любимец остался позади.
Почему собаки воют?
Собаки могут выть, напоминая волков, совершенно по разным причинам, как говорится в публикации American Kennel Club. Чтобы правильно реагировать, владельцам нужно понимать возможные причины воя:
- для привлечения внимания;
- для общения с людьми или другими собаками;
- собаки могут выть, чтобы дать другим понять, что они рядом;
- для выражения эмоций: тревожные питомцы часто воют из-за страха в связи с отсутствием владельцев;
- чтобы передать боль или дискомфорт;
- в ответ на раздражающие звуки.
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