Вместо психолога: 5 лучших пород собак, которые помогут побороть тревожность
Эксперт по собакам раскрывает 5 лучших пород, которые помогают владельцам бороться с тревогой.
Кроме виляющих хвостов и очаровательных мордочек, собаки могут иметь значительное влияние на здоровье человека, и один эксперт поделился тем, что некоторые породы особенно известны тем, что обеспечивают комфорт и эмоциональную поддержку владельцам, страдающим от тревоги. Об этом пишет Newsweek.
Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Animals, показало, что участники, которые непосредственно взаимодействовали с собакой, испытывали значительно большее снижение тревоги и улучшение настроения, чем те, кто находился в контрольной группе. Эти результаты согласуются с рекомендациями клиники Майо, в которой отмечается, что взаимодействие с домашними животными может помочь уменьшить стресс, снижая уровень кортизола и увеличивая уровень окситоцина, гормона, связанного с эмоциональной связью и доверием.
Эван Доггетт, сертифицированный кинолог в совете дрессировщиков домашних животных SpotOn Fence GPS Fence, рассказал о пяти породах, которые, по его мнению, лучше всего помогут владельцам с тревогой.
Ньюфаундленды
Часто их называют "нежными гигантами". Ньюфаундленды известны своим спокойным, устойчивым присутствием и сильной привязанностью к своим людям, чертами, которые полезны для того, чтобы помочь заземлиться тем, кто живет с тревогой.
Доггетт называл их "гигантскими любовными клопами", отметив, что их естественно нежный нрав является причиной того, что их часто используют в качестве собак-терапевтов.
Однако эксперт добавляет, что их густая шерсть, которая идеально подходит для объятий, требует частого расчесывания и ухода.
Лабрадор-ретривер
Лабрадор-ретриверы остаются одной из самых популярных пород собак в Соединенных Штатах, удерживая этот титул почти два десятилетия. Люди быстро влюбляются в этих собак из-за их дружелюбного характера. Их энтузиазм, способность к обучению и желание угодить сделали их основным элементом в сервисных и терапевтических программах.
"Лабрадоры — одни из самых счастливых существ на планете, и есть причина, почему они являются самыми распространенными собаками-терапевтами в мире", — говорит Доггетт.
Золотистый ретривер
Хотя лабрадоры известны своей живостью, золотистых ретриверов часто ценят за их нежную, эмоционально настроенную натуру. Они также являются одними из самых популярных пород в США и давно пользуются популярностью в терапевтических условиях.
"Золотистые ретриверы, по сути, более крупные, пушистые лабрадоры", — сказал Доггетт.
Их также очень часто используют для терапевтической работы, поскольку они имеют добрый и любящий характер.
Такой ласковый темперамент может сделать золотистых ретриверов особенно подходящими для владельцев, которые ищут постоянного компаньона.
Пудели
По словам Доггетта, пудель может прекрасно выполнять роль собаки-терапевта: "Как только они познают свою работу, они очень заинтересованы в том, чтобы с их хозяевами все было хорошо".
Хотя пудели могут быть чрезвычайно игривыми, они также независимы. Доггетт добавил, что эта порода часто остается рядом со своими владельцами в стимулирующих средах, таких как парк для собак.
Хорт
Вышедшие на пенсию борзые могут удивить некоторых людей тем, насколько они спокойны дома, учитывая их репутацию самых быстрых собак, но Доггетт сказал, что они спокойны и могут стать отличными собаками-терапевтами.
"Им нужен хороший выбег, как и большинству собак, но они часто ходят спокойным темпом на поводке", — отмечает эксперт.
