Вместо психолога: 5 лучших пород собак, которые помогут побороть тревожность

Эксперт по собакам раскрывает 5 лучших пород, которые помогают владельцам бороться с тревогой.

Кроме виляющих хвостов и очаровательных мордочек, собаки могут иметь значительное влияние на здоровье человека, и один эксперт поделился тем, что некоторые породы особенно известны тем, что обеспечивают комфорт и эмоциональную поддержку владельцам, страдающим от тревоги. Об этом пишет Newsweek.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Animals, показало, что участники, которые непосредственно взаимодействовали с собакой, испытывали значительно большее снижение тревоги и улучшение настроения, чем те, кто находился в контрольной группе. Эти результаты согласуются с рекомендациями клиники Майо, в которой отмечается, что взаимодействие с домашними животными может помочь уменьшить стресс, снижая уровень кортизола и увеличивая уровень окситоцина, гормона, связанного с эмоциональной связью и доверием.

Эван Доггетт, сертифицированный кинолог в совете дрессировщиков домашних животных SpotOn Fence GPS Fence, рассказал о пяти породах, которые, по его мнению, лучше всего помогут владельцам с тревогой.

Ньюфаундленды

Часто их называют "нежными гигантами". Ньюфаундленды известны своим спокойным, устойчивым присутствием и сильной привязанностью к своим людям, чертами, которые полезны для того, чтобы помочь заземлиться тем, кто живет с тревогой.

Доггетт называл их "гигантскими любовными клопами", отметив, что их естественно нежный нрав является причиной того, что их часто используют в качестве собак-терапевтов.

Однако эксперт добавляет, что их густая шерсть, которая идеально подходит для объятий, требует частого расчесывания и ухода.

Ньюфаундленд Фото: Википедия

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретриверы остаются одной из самых популярных пород собак в Соединенных Штатах, удерживая этот титул почти два десятилетия. Люди быстро влюбляются в этих собак из-за их дружелюбного характера. Их энтузиазм, способность к обучению и желание угодить сделали их основным элементом в сервисных и терапевтических программах.

"Лабрадоры — одни из самых счастливых существ на планете, и есть причина, почему они являются самыми распространенными собаками-терапевтами в мире", — говорит Доггетт.

Лабрадор-ретривер Фото: Википедия

Золотистый ретривер

Хотя лабрадоры известны своей живостью, золотистых ретриверов часто ценят за их нежную, эмоционально настроенную натуру. Они также являются одними из самых популярных пород в США и давно пользуются популярностью в терапевтических условиях.

"Золотистые ретриверы, по сути, более крупные, пушистые лабрадоры", — сказал Доггетт.

Их также очень часто используют для терапевтической работы, поскольку они имеют добрый и любящий характер.

Такой ласковый темперамент может сделать золотистых ретриверов особенно подходящими для владельцев, которые ищут постоянного компаньона.

Золотистый ретривер Фото: Википедия

Пудели

По словам Доггетта, пудель может прекрасно выполнять роль собаки-терапевта: "Как только они познают свою работу, они очень заинтересованы в том, чтобы с их хозяевами все было хорошо".

Хотя пудели могут быть чрезвычайно игривыми, они также независимы. Доггетт добавил, что эта порода часто остается рядом со своими владельцами в стимулирующих средах, таких как парк для собак.

Пудель Фото: Википедия

Хорт

Вышедшие на пенсию борзые могут удивить некоторых людей тем, насколько они спокойны дома, учитывая их репутацию самых быстрых собак, но Доггетт сказал, что они спокойны и могут стать отличными собаками-терапевтами.

"Им нужен хороший выбег, как и большинству собак, но они часто ходят спокойным темпом на поводке", — отмечает эксперт.

Хорт не так быстра порода, как кажется

