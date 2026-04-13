Дизайнерская порода мальтипу: как погоня за модой превратилась в трагедию

Во всем мире становятся модными новые "породы" собак. На самом деле это не породы, признанные международными организациями, а собаки-метисы, которые должны соответствовать желаемым канонам. Те, кто не соответствуют, в лучшем случае оказываются в приютах.

О проблеме "дизайнерских" собак несуществующих пород напомнил канал ТСН. Ведь породы собак "мальтипу" не существует.

Мальтипу — это не порода, а метис

Мальтипу не является официально признанной породой собак. На самом деле это метис, то есть смешение двух разных пород — мальтезе и пуделя. Ни одна международная кинологическая организация, включая FCI (Federation Cynologique Internationale) или Кинологический союз Украины, не признала мальтипу породой. Все "заводчики" мальтипу на самом деле занимаются нелегальным разведением метисов.

Это не породистая собака с непредсказуемой генетикой. Это приводит к различным проблемам со здоровьем, как эпилепсия, дисплазия или коллапс трахеи. Отсутствие стандартов породы делает невозможным предсказать внешность и поведение будущей собаки.

Мальтипу часто выращивают в "черных" питомниках в ужасных условиях

Из-за того, что мальтипу не является породой, для их разведения часто используют собак, которые не имеют племенной ценности или не допущены к официальной племенной работе. Такие собаки могут иметь серьезные генетические отклонения, которые передаются их потомству. Кроме того, отсутствие контроля приводит к тому, что многих метисов содержат в ужасных условиях на так называемых "щенячьих фермах", где собаки становятся лишь инструментом для заработка.

Мальтипу часто разводят в клетках и они никогда не бывают на улице

Зоозащитники говорят, что приюты переполнены мальтипу, которые "не удались". Это абсолютно не социализированные собаки, которые всю жизнь сидели в клетке.

"Эта девочка даже не догадывается что умеет гулять. Даже если потянуть то она просто упирается и никуда не идет Это клеточное содержание. Собака не знает улицы, собака не видела улицы", — рассказывают зоозащитники.

Таких животных можно забрать из приютов, но зоозащитники предупреждают, что на адаптацию уйдет много времени о чем честно пишут в объявлениях.

Один из мальтипу, который оказался в приюте и никогда не бывал на улице

"Начинает поиск семьи мальтипу Принц Уильямс. Нужна семья, которая имеет уже в семье маленькую социальную собачку. Малыш не адаптирован к жизни вне клетки. Прошу не быть наивными и готовыми к тому, что когда берете на руки, он будет бояться ... Вы должны осознать, что собака с рождения жила в клетке и не выходила из нее. Для собаки все страшно. Большой новый мир. И еще к ним плохо относились, потому что человека боится безумно. Люди, которые просто хотят мальтипу — проходят дальше и не задерживаются", — сказано в одном из подобных сообщений.

Миф о "дизайнерских" породах

Названия типа "мальтипу", "кавапу" или "кокапу" — это лишь маркетинговый ход, призванный привлечь внимание и оправдать высокую цену за собаку. Когда вы слышите о новой "породистой" собаке, это часто просто метис. Люди готовы платить тысячи долларов за таких собак, даже не осознавая, что они покупают обычного метиса, а не породистую собаку.

Зоозащитники призывают, если вам действительно нужна собака и вы согласны на метиса, то лучше обратиться в приют, где есть много беспородных собак, нуждающихся в доме. Вы спасете жизнь, а не будете поддерживать черные питомники и страдания животных.

Кокапу — еще одна "дизайнерская" порода, с которой есть проблемы

Проблема с "дизайнерскими породами", а на самом деле гибридами, или метисами не ограничивается Украиной. Согласно исследованию Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании, собаки смешанных пород, такие как кокапу, лабрадудли и кавапу, чаще проявляют "нежелательное поведение", чем их чистокровные родители.

Они часто могут быть агрессивными, плохо поддаваться дрессировке и быть плохо социализированными.

Исследователи получили достоверные ответы от владельцев 9402 собак из Великобритании во время онлайн-опроса, проведенного с 21 февраля по 21 апреля 2023 года.

Они сравнили популярные дизайнерские породы собак — кокапу, лабрадудль и кавапу — с чистокровными родительскими породами по нескольким поведенческим категориям.

Результаты показали, что дизайнерские собаки отличались от своих чистокровных родителей более чем в половине всех сравнений.

Они обнаружили, что в 82% случаев, когда один из родителей проявлял проблемное поведение, его гибридное потомство с большей вероятностью демонстрировало более выраженную версию этого поведения.

Некоторые владельцы сообщали, что им было крайне сложно дрессировать своих собак или они не могли оставлять их одних. А некоторые говорили, что их собаки проявляли неожиданную агрессию.

