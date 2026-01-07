Всех собак изгнали из Антарктиды в 1994 году: чем животные не угодили людям (видео)

Первые четырехпалые появились на ледяном континенте в 1899 году и сыграли важную роль в исследовании Антарктиды. Однако чуть более 30 лет назад всех собак изгнали с континента.

Собаки сыграли ключевую роль в исследовании Антарктиды и впоследствии использовались на континенте почти столетие. Порой животные даже использовались в пищу, но в 1994 году последние собаки покинули континент, и с тех пор Антарктида не имеет следов лап, пишет IFLScience.

По словам ученых, впервые собаки появились на ледяном континенте в 1899 году, когда норвежский исследователь Карстен Борхгревинк взял 70 животных, чтобы перезимовать на материковой части Антарктиды. Это был первый случай в истории, когда люди провели зиму в суровых условиях континента, а собаки были рядом.

Собаки, как известно, также сыграли важную роль в исследовании Антарктиды. В 1911 году экспедиция Роберта Фалкона Скотта, а также Дуглас Моусон и Австралазийская антарктическая экспедиция использовали собак для буксировки саней во время своего путешествия к географическому Южному полюсу. Однако ученые решили не продолжать путешествие с собаками после того, как несколько животных упали в расщелину.

Увы, собаки служили не только для буксировки саней, но также являлись источником пищи. Во время картографирования восточной части мыса Денисон Моусон, британский офицер Белгрейв Ниннис и швейцарский чемпион по лыжному спорту Ксавье Мерц столкнулись с проблемой, когда угодили в расщелину глубиной около 50 метров. На дне расщелины также оказалась большая часть припасов и хаски.

Британский офицер погиб, поскольку припасы стали недоступны, а двум другим исследователям предстоял обратный путь длиной в 30 дней, при этом запасов пищи было лишь на 10 дней. В результате их пищей стали гончие.

Исследователи вспоминали, что это путешествие стало напоминанием о том, почему не стоит давать собакам имена. Они также отмечали, что это событие стало не самым приятным опытом, как с моральной, так и с кулинарной точки зрения.

Участники экспедиции вспоминали, что собачье мясо было жестким и лишь печень оказалась мягкой и легко переваривалась. Однако и в ней были свои недостатки. Предполагается, что именно она убила Мерца. Дело в том, что печень собак насыщена витамином А в таком количестве, что может быть токсичной для человека. 8 января 1913 года Мерц умер, оставив Моусона возвращаться на базу одного и без собаки.

В течение остальной части 20 века ездовые собаки оставались в Антарктиде и использовались в экспедициях и научных исследованиях на континенте начиная с 1940-х годов. К счастью, животных больше не использовали в качестве источника пищи, а помимо буксировки саней, они также служили источником морального духа для ученых.

В 1994 году был введен международный запрет на присутствие собак на континенте. В результате все животные должны были быть вывезены с континента к 1 апреля 1994 года. Отметим, что завоз неместных видов на континент был запрещен еще в 1964 году, но собаки были освобождены от запрета, поскольку использовались в качестве ездовых собак.

По словам ученых, частично причиной запрета стал потенциальный риск для тюленей от болезней, поскольку чумка собак может передаваться морским млекопитающим. Кроме того, существовали опасения, что собаки могут нападать на диких животных или беспокоить их, но в целом считалось, что собаки больше не нужны для научной работы. В результате последние собаки покинули континент в феврале 1994 года.

