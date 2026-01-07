Усіх собак вигнали з Антарктиди 1994 року: чим тварини не догодили людям (відео)

Перші чотирипалі з'явилися на крижаному континенті 1899 року і відіграли важливу роль у дослідженні Антарктиди. Однак трохи понад 30 років тому всіх собак вигнали з континенту.

Собаки зіграли ключову роль у дослідженні Антарктиди і згодом використовувалися на континенті майже століття. Часом тварини навіть використовувалися в їжу, але в 1994 році останні собаки покинули континент, і відтоді Антарктида не має слідів лап, пише IFLScience.

За словами вчених, уперше собаки з'явилися на крижаному континенті 1899 року, коли норвезький дослідник Карстен Борггревінк взяв 70 тварин, щоб перезимувати на материковій частині Антарктиди. Це був перший випадок в історії, коли люди провели зиму в суворих умовах континенту, а собаки були поруч.

Собаки, як відомо, також відіграли важливу роль у дослідженні Антарктиди. У 1911 році експедиція Роберта Фалкона Скотта, а також Дуглас Моусон і Австралійська антарктична експедиція використовували собак для буксирування саней під час своєї подорожі до географічного Південного полюса. Однак учені вирішили не продовжувати подорож із собаками після того, як кілька тварин впали в ущелину.

На жаль, собаки служили не тільки для буксирування саней, але також були джерелом їжі. Під час картографування східної частини мису Денісон Моусон, британський офіцер Белгрейв Нінніс і швейцарський чемпіон з лижного спорту Ксав'є Мерц зіткнулися з проблемою, коли потрапили в ущелину глибиною близько 50 метрів. На дні ущелини також опинилася велика частина припасів і хаскі.

Британський офіцер загинув, оскільки припаси стали недоступні, а на двох інших дослідників чекав зворотний шлях завдовжки 30 днів, при цьому запасів їжі було лише на 10 днів. У результаті їхньою їжею стали гончаки.

Дослідники згадували, що ця подорож стала нагадуванням про те, чому не варто давати собакам імена. Вони також зазначали, що ця подія стала не найприємнішим досвідом, як з моральної, так і з кулінарної точки зору.

Учасники експедиції згадували, що собаче м'ясо було жорстким і лише печінка виявилася м'якою і легко перетравлювалася. Однак і в ній були свої недоліки. Припускають, що саме вона вбила Мерца. Річ у тім, що печінка собак насичена вітаміном А в такій кількості, що може бути токсичною для людини. 8 січня 1913 року Мерц помер, залишивши Моусона повертатися на базу одного і без собаки.

Протягом решти 20 століття їздові собаки залишалися в Антарктиді й використовувалися в експедиціях і наукових дослідженнях на континенті починаючи з 1940-х років. На щастя, тварин більше не використовували як джерело їжі, а крім буксирування саней, вони також слугували джерелом морального духу для вчених.

У 1994 році було введено міжнародну заборону на присутність собак на континенті. У результаті всі тварини мали бути вивезені з континенту до 1 квітня 1994 року. Зазначимо, що завезення немісцевих видів на континент було заборонено ще 1964 року, але собаки були звільнені від заборони, оскільки використовувалися як їздові собаки.

За словами вчених, частково причиною заборони став потенційний ризик для тюленів від хвороб, оскільки чумка собак може передаватися морським ссавцям. Крім того, існували побоювання, що собаки можуть нападати на диких тварин або турбувати їх, але загалом вважалося, що собаки більше не потрібні для наукової роботи. У результаті останні собаки покинули континент у лютому 1994 року.

