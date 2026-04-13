Дизайнерська порода мальтіпу: як гонитва за модою перетворилась на трагедію

В усьому світі стають модними нові "породи" собак. Насправді це не породи, визнані міжнародними організаціями, а собаки-метиси, які мають відповідати бажаним канонам. Ті, хто не відповідають, у кращому випадку опиняються в притулках.

Про проблему "дизайнерських" собак неіснуючих порід нагадав канал ТСН. Адже породи собак "мальтіпу" не існує.

Мальтіпу — це не порода, а метис

Мальтіпу не є офіційно визнаною породою собак. Насправді це метис, тобто змішання двох різних порід — мальтезе і пуделя. Жодна міжнародна кінологічна організація, включно з FCI (Federation Cynologique Internationale) або Кінологічною спілкою України, не визнала мальтіпу породою. Усі "заводчики" мальтіпу насправді займаються нелегальним розведенням метисів.

Це не породиста собака із непедбачуваною генетикою. Це призводить до різноманітних проблем із здоров'ям, як епілепсія, дисплазія або колапс трахеї. Відсутність стандартів породи робить неможливим передбачити зовнішність і поведінку майбутньої собаки.

Мальтіпу часто вирощують у "чорних" розплідниках в жахливих умовах

Через те, що мальтіпу не є породою, для їх розведення часто використовують собак, які не мають племінної цінності або не допущені до офіційної племінної роботи. Такі собаки можуть мати серйозні генетичні відхилення, які передаються їхньому потомству. Крім того, відсутність контролю призводить до того, що багатьох метисів утримують в жахливих умовах на так званих "фермах цуценят", де собаки стають лише інструментом для заробітку.

Мальтіпу часто розводять в клітках і вони ніколи не бувають на вулиці

Зоозахисники кажуть, що притулки переповнені мальтіпу, які "не вдались". Це абсолютно не соціалізовані собаки, які все життя сиділи у клітці.

"Ця дівчинка навіть не здогадується що вміє гуляти. Навіть якщо потягнути то вона просто впирається і нікуди не йде Це кліточне утримання. Собака не знає вулиці, собака не бачила вулиці", - розповідають зоозахисники.

Таких тварин можна забрати з притулків, але зоозахисники попереджають, що на адаптацію піде багато часу про що чесно пишуть в об'явах.

Один із мальтіпу, який опинився в притулку і ніколи не бував на вулиці Фото: Соцмережi

"Починає пошук родини мальтіпу Принц Вільямс. Потрібна родина, яка має вже в родині маленьку соціальну собачку. Малюк не адаптований до життя поза кліткою. Прошу не бути наївними і готовими до того, що коли берете на руки, він буде боятись… Ви повинні усвідомити, що собака з народження жила в клітці і не виходила з неї . Для собаки все страшне. Великий новий світ. І ще до них погано ставились, бо людину боїться шалено. Люди , які просто хочуть мальтіпу - проходять далі і не затримуються", - сказано в одному із подібних повідомлень.

Міф про "дизайнерські" породи

Назви типу "мальтіпу", "кавапу" чи "кокапу" — це лише маркетинговий хід, покликаний привернути увагу і виправдати високу ціну за собаку. Коли ви чуєте про нову "породисту" собаку, це часто просто метис. Люди готові платити тисячі доларів за таких собак, навіть не усвідомлюючи, що вони купують звичайного метиса, а не породисту собаку.

Зоозахисники закликають, якщо вам дійсно потрібна собака і ви згодні на метиса, то краще звернутися до притулку, де є багато безпородних собак, що потребують дому. Ви врятуєте життя, а не підтримуватимете чорні розплідники та страждання тварин.

Кокапу - ще одна "дизайнерська" порода, з якою є проблеми Фото: Pet HelpFul

Проблема із "дизайнерськими породами", а насправді гібридами, або метисами не обмежується Україною. Згідно з дослідженням Королівського ветеринарного коледжу в Великобританії, собаки змішаних порід, такі як кокапу, лабрадудлі та кавапу, частіше виявляють "небажану поведінку", ніж їхні чистокровні батьки.

Вони часто можуть бути агресивними, погано піддаватись дресуванню та бути погано соціалізованими.

Дослідники отримали достовірні відповіді від власників 9402 собак із Великобританії під час онлайн-опитування, проведеного з 21 лютого до 21 квітня 2023 року.

Вони порівняли популярні дизайнерські породи собак — кокапу, лабрадудль і кавапу — з чистокровними батьківськими породами за кількома поведінковими категоріями.

Результати показали, що дизайнерські собаки відрізнялися від своїх чистокровних батьків більш ніж у половині всіх порівнянь.

Вони виявили, що в 82% випадків, коли один із батьків виявляв проблемну поведінку, його гібридне потомство з більшою ймовірністю демонструвало більш виражену версію цієї поведінки.

Деякі власники повідомляли, що їм було вкрай складно дресирувати своїх собак або вони не могли залишати їх самих. А дехто казав, що їх собаки виявляли несподівану агресію.

