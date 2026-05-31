Замість психолога: 5 найкращих порід собак, які допоможуть побороти тривожність

Експерт із собак розкриває 5 найкращих порід, які допомагають власникам боротися з тривогою.

Окрім виляючих хвостів та чарівних мордочок, собаки можуть мати значний вплив на здоров'я людини, і один експерт поділився тим, що деякі породи особливо відомі тим, що забезпечують комфорт та емоційну підтримку власникам, які страждають від тривоги. Про це пише Newsweek.

Дослідження 2019 року, опубліковане в журналі Animals, показало, що учасники, які безпосередньо взаємодіяли із собакою, відчували значно більше зниження тривоги та покращення настрою, ніж ті, хто перебував у контрольній групі. Ці результати узгоджуються з рекомендаціями клініки Майо, в якій зазначається, що взаємодія з домашніми тваринами може допомогти зменшити стрес, знижуючи рівень кортизолу та збільшуючи рівень окситоцину, гормону, пов'язаного з емоційним зв'язком та довірою.

Еван Доггетт, сертифікований кінолог у раді дресирувальників домашніх тварин SpotOn Fence GPS Fence, розповів про п'ять порід, які, на його думку, найкраще допоможуть власникам з тривогою.

Ньюфаундленди

Часто їх називають "ніжними гігантами". Ньюфаундленди відомі своєю спокійною, стійкою присутністю та сильною прив'язаністю до своїх людей, рисами, які корисні для того, щоб допомогти заземлитися тим, хто живе з тривогою.

Доггетт називав їх "гігантськими любовними клопами", зазначивши, що їхня природно ніжна вдача є причиною того, що їх часто використовують як собак-терапевтів.

Однак експерт додає, що їхня густа шерсть, яка ідеально підходить для обіймів, потребує частого розчісування та догляду.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривери залишаються однією з найпопулярніших порід собак у Сполучених Штатах, утримуючи цей титул майже два десятиліття. Люди швидко закохуються в цих собак через їхній дружній характер. Їхній ентузіазм, здатність до навчання та бажання догодити зробили їх основним елементом у сервісних та терапевтичних програмах.

"Лабрадори — одні з найщасливіших істот на планеті, і є причина, чому вони є найпоширенішими собаками-терапевтами у світі", — каже Доггетт.

Золотистий ретривер

Хоча лабрадори відомі своєю жвавістю, золотистих ретриверів часто цінують за їхню ніжну, емоційно налаштовану натуру. Вони також є одними з найпопулярніших порід у США та давно користуються популярністю в терапевтичних умовах.

"Золотисті ретривери, по суті, більші, пухнастіші лабрадори", — сказав Доггетт.

Їх також дуже часто використовують для терапевтичної роботи, оскільки вони мають добрий та люблячий характер.

Такий ласкавий темперамент може зробити золотистих ретриверів особливо підходящими для власників, які шукають постійного компаньйона.

Пуделі

За словами Доггетта, пудель можуе чудово виконувати роль собаки-терапевта: "Як тільки вони пізнають свою роботу, вони дуже зацікавлені в тому, щоб з їхніми господарями все було гаразд".

Хоча пуделі можуть бути надзвичайно грайливими, вони також незалежні. Доггетт додав, що ця порода часто залишається поруч зі своїми власниками в стимулюючих середовищах, таких як парк для собак.

Хорт

Хорти, що вийшли на пенсію, можуть здивувати деяких людей тим, наскільки вони спокійні вдома, враховуючи їхню репутацію найшвидших собак, але Доггетт сказав, що вони спокійні та можуть стати чудовими собаками-терапевтами.

""Їм потрібен хороший вибіг, як і більшості собак, але вони часто ходять спокійним темпом на повідку", — зазначає експерт.

