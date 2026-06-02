Хозяин отвел здорового пса на эвтаназию, но он чудом выжил

Старую собаку, которую хотели усыпить, в последний момент удалось спасли. Обстоятельства, приведшие к этому решению, вызвали бурную реакцию в сети.

В видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть 11-летнего чихуахуа по имени Пип. Этого песика забрали в приют, спасая от эвтаназии. Что с ним случилось, — читайте в материале Фокуса.

Предыдущая семья отдала домашнего любимца в приют для животных, чтобы его там усыпили, несмотря на отсутствие медицинских показаний. Владельцы заявили, что он не ладил с их новой собакой.

Сотрудники приюта начали обращаться в организации в надежде найти для Пипа новую семью. К счастью, откликнулись неравнодушные представители Chihuahua Rescue Indiana. Бренди Шредер, сотрудница этой организации, взяла Пипа под свою опеку.

Хотя песиу, вероятно, вскоре переедет в новую семью, пользователи TikTok в комментариях возмущаются, что эта ситуация вообще стала возможной.

"Я слишком злой, чтобы писать то, что хочу", — отметил один зритель, а второй добавил: "Извините, что люди такие эгоистичные!".

