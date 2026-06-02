Хазяїн відвів здорового собаку на евтаназію, але він дивом вижив

Старого собаку, якого хотіли приспати, в останній момент вдалося врятували. Обставини, що призвели до цього рішення, викликали бурхливу реакцію у мережі.

У відео, опублікованому в TikTok, можна побачити 11-річного чихуахуа на ім'я Піп. Цього песика забрали до притулку, врятувавши від евтаназії. Що з ним трапилося, – читайте у матеріалі Фокусу.

Попередня родина віддала домашнього улюбленця до притулку для тварин, щоб його там приспали, незважаючи на відсутність медичних показань. Власники заявили, що він не ладнав з їхнім новим собакою.

Співробітники притулку почав звертатися до організацій у надії знайти для Піпа нову родину. На щастя, відгукнулись небайдужі представники Chihuahua Rescue Indiana. Бренді Шредер, співробітниця цієї організації, взяла Піпа під свою опіку.

Відео дня

Хоча песиу, ймовірно, незабаром переїде до нової родини, користувачі TikTok у коментарях обурюються, що ця ситуація взагалі стала можливою.

"Я надто злий, щоб писати те, що хочу", – зазначив один глядач, а другий додав: "Вибачте, що люди такі егоїстичні!".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Господині, яка взяла додому маленьку собаку з притулку, сказали, що її новий вихованець "виросте" у незвичайного песика, але все пішло не за планом.

Експерт із собак розкриває 5 найкращих порід, які допомагають власникам боротися з тривогою.

Крім того, експерти назвали топ 5 найрозумніших порід собак у світі.