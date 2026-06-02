Хазяїн відвів здорового собаку на евтаназію, але він дивом вижив

Чихуахуа, порода собаки
Чихуахуа хотіли віддати на евтаназію | Фото: Threads

Старого собаку, якого хотіли приспати, в останній момент вдалося врятували. Обставини, що призвели до цього рішення, викликали бурхливу реакцію у мережі.

У відео, опублікованому в TikTok, можна побачити 11-річного чихуахуа на ім'я Піп. Цього песика забрали до притулку, врятувавши від евтаназії. Що з ним трапилося, – читайте у матеріалі Фокусу.

Попередня родина віддала домашнього улюбленця до притулку для тварин, щоб його там приспали, незважаючи на відсутність медичних показань. Власники заявили, що він не ладнав з їхнім новим собакою.

Співробітники притулку почав звертатися до організацій у надії знайти для Піпа нову родину. На щастя, відгукнулись небайдужі представники Chihuahua Rescue Indiana. Бренді Шредер, співробітниця цієї організації, взяла Піпа під свою опіку.

Хоча песиу, ймовірно, незабаром переїде до нової родини, користувачі TikTok у коментарях обурюються, що ця ситуація взагалі стала можливою.

"Я надто злий, щоб писати те, що хочу", – зазначив один глядач, а другий додав: "Вибачте, що люди такі егоїстичні!".

