У Бразилії акула робить прогнози на матчі Чемпіонату світу: кому передбачила перемогу (відео)

У Бразилії акула Рітінья в океанаріумі Рио-де-Жанейро займається прогнозами на матчі майбутнього Чемпіонату світу, який почнеться 11 червня у США, Мексиці та Канаді.

Тварина порівнюють зі знаменитим попередником — восьминогом Паулем, який займався передбаченнями у 10-х роках. Відео публікує Reuters.

Директор океанаріуму Марсело Шпільман пояснює, що вибір на користь акули зробили для того, аби показати, що ці тварини насправді є не такими поганими, якими їх часто уявляють. За його словами, акули оповиті міфами, однак він сподівається, що увага до Рітіньї дозволить змінити ставлення до всіх акул загалом.

Першу ставку акула робила на перший матч збірної Бразилії на турнірі — проти Марокко. Рітінья обрала саме бразильську команду як переможців, чим порадувала присутніх людей.

Відео дня

Раніше стало відомо, що 19 липня у США на стадіоні "Метлайф-Стедіум" в Іст-Ратерфорді, передмісті Нью-Йорка відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу. Водночас у перерві відбудеться нетипова для футбольних фіналів подія — глядачів розважатимуть світові зірки. Вболівальників, що завітають на фінал Мундіаля, розважатимуть Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Ще однією особливістю стане наявність куратора — ним стане соліст гурту Coldplay Кріс Мартін.

У 2025 році стало відомо, що керівництво ФІФА запросить 2,6 млн фунтів стерлінгів, що становить приблизно 3,4 млн доларів США або ж 145,6 млн гривень за VIP-ложі на фіналі чемпіонату світу з футболу.

Раніше Фокус розповідав, що: