Зірвала нараду з босом: собака навчилася користуватися Alexa, щоб дзвонити хазяйці

Собака породи бішон-фрізе на ім’я Елі користується голосовим помічником Alexa від компанії Amazon, щоб дзвонити своїй хазяйці, коли їй нудно. Песик навіть переривав важливі робочі наради.

Собака навчилася кликати свого господаря, коли почувається самотньою вдома, використовуючи голосового помічника Alexa. Про це пише видання Daily Express.

Собака породи бішон-фрізе на ім’я Елі вже вміла "спілкуватися" зі своєю 46-річною господинею Шеллі Сміт, натискаючи лапами 80 різних кнопок, щоб показати, що вона голодна, хоче вийти на вулицю або сходити в туалет. Потім Шеллі запрограмувала одну кнопку з голосовою командою "Зателефонуй мамі", яка набирає номер її мобільного телефону, дозволяючи їй спілкуватися зі своїм улюбленцем через динамік.

Тепер, коли Елі почувається самотньою, вона може зв’язатися з Шеллі, яка працює регіональним менеджером, і заважати їй під час важливих ділових зустрічей.

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Шеллі, мати-одиначка з Такоми, штат Вашингтон, розповіла, що на дресирування собаки пішло близько години.

"Я показала їй, що натискання кнопки змушує мій телефон дзвонити, і ми просто тренувалися знову і знову", — розповіла вона.

Шеллі та Елі Фото: з відкритих джерел

Шеллі пояснила, що ідея використовувати Alexa для спілкування з собакою спала їй на думку після того, як вона почала відчувати докори сумління через те, що залишала Елі саму вдома під час робочого часу. Жінка дізналася, що голосовий помічник може ініціювати телефонні дзвінки за допомогою голосових команд, і вирішила навчити Елі робити дзвінки самостійно. Вони користуються цією системою вже трохи більше місяця, і, за словами Шеллі, дзвінки перетворилися на приємний ритуал.

Один із дзвінків Елі навіть зірвав важливу зустріч.

"Мій керівник прилетів, щоб оглянути об’єкти нерухомості, якими я керую, і ми обговорювали фінансові питання, коли задзвонив мій телефон", — сказала вона.

Шеллі поглянула на начальника й повідомила, що її викликає собака. При цьому начальник виглядав розгубленим, але йому це здалося неймовірно крутим.

Навчити собаку дзвонити своєму господареві зовсім не складно, запевняє Шеллі. На її думку, навіть така "розмова" є чудовим способом заспокоїти улюбленців, коли людини немає поруч.

Нагадаємо, що померанський шпіц встановив світовий рекорд, здійснивши 10 стрибків через руки своєї господині Дженніфер Фрейзер всього за 7,48 секунди.

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