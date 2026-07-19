Сорвала совещание с боссом: собака научилась использовать Alexa, чтобы звонить хозяйке

Собака породы бишон-фризе по кличке Эли использует голосового помощника Alexa от компании Amazon, чтобы звонить своей хозяйке, когда ей скучно. Болонка даже прерывала важные рабочие совещания.

Собака освоила искусство звать своего хозяина, когда чувствует себя одиноко дома, используя голосового помощника Alexa. Об этом пишет издание Daily Express.

Собака породы бишон-фризе по кличке Эли уже умела "общаться" со своей 46-летней хозяйкой Шелли Смит, активируя лапами 80 различных кнопок, чтобы показать, что она голодна, хочет выйти на улицу или сходить в туалет. Затем Шелли запрограммировала одну кнопку с голосовой командой "Позвони маме", которая набирает номер ее мобильного телефона, позволяя ей общаться со своим питомцем через динамик.

Теперь, когда Эли чувствует себя одинокой, она может связаться Шелли, работающей региональным менеджером, и помешать ей во время важных деловых встреч.

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Шелли, мать-одиночка из Такомы, штат Вашингтон, рассказала, что на обучение собаки ушло около часа.

"Я показала ей, что нажатие кнопки заставляет мой телефон звонить, и мы просто тренировались снова и снова", — рассказала она.

Шелли и Эли Фото: из открытых источников

Шелли объяснила, что идея применения Alexa для разговора с собакой пришла ей в голову после того, как она почувствовала угрызения совести из-за того, что оставляла Эли одну дома в рабочее время. Женщина узнала, что голосовой помощник может инициировать телефонные звонки с помощью голосовых команд и решила обучить Эли инициировать звонки самостоятельно. Они пользуются этой системой уже чуть больше месяца, и, по словам Шелли, звонки превратились в приятный ритуал.

Один из звонков Эли даже сорвал важную встречу.

"Мой начальник прилетел, чтобы осмотреть объекты недвижимости, которыми я управляю, и мы обсуждали финансовые вопросы, когда зазвонил мой телефон", — сказала она.

Шелли посмотрела на босса и сообщила, что ее вызывает собака. Начальник при этом выглядел растерянным, но это показалось ему невероятно крутым.

Научить собаку звонить своему хозяину совсем несложно, уверяет Шелли. По ее убеждению, даже такой "разговор" является прекрасным способом успокоить питомцев, когда человека нет рядом.

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