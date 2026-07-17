Непоседливая собачка породы померанский шпиц побила мировой рекорд (фото, видео)

Двухлетняя Твинки из Канады установила рекорд Гиннеса, совершив 10 прыжков через руки своей хозяйки Дженнифер Фрейзер всего за 7,48 секунды. Незадолго до этого маленькая собачка получила "золотую кнопку" на шоу America's Got Talent.

46-летняя Дженнифер Фрейзер — профессиональная дрессировщица собак и артистка, специализирующаяся на цирковых выступлениях с животными. По её словам, этот конкретный трюк оттачивался постепенно, шаг за шагом, пока Твинки не обрела достаточную уверенность и скорость, чтобы выполнить его с рекордной скоростью. Подробнее об этом достижении — в материале Фокуса.

Секрет успеха

Дрессировщица подчеркивает, что все трюки Твинки выучила исключительно благодаря позитивному подкреплению — лакомствам, похвале и любви. В арсенале собаки — не только прыжки через руки, но и ловля предметов, кувырки ногами, прыжки и другие сложные элементы.

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"Твинки — это словно бордер-колли, заключенная в крошечном теле. У неё неиссякаемая энергия, невероятная уверенность в себе и настоящая страсть к новому", — рассказывает Дженнифер, мама четверых детей. По её словам, лакомства, конечно, мотивируют, но собака действительно получает удовольствие от самого процесса тренировок.

Это уже 19-й мировой рекорд на счету Дженнифер — она устанавливала их вместе с Твинки и другими своими собаками: спасенным щенком и двумя австралийскими овчарками.

Совет владельцам собак

Дженнифер делится своим опытом и с теми, кто хочет научить своего питомца новым трюкам: разбивайте сложный трюк на небольшие, достижимые шаги, не торопитесь, щедро вознаграждайте собаку и делайте процесс интересным – тогда животное будет оставаться заинтересованным и увлеченным обучением.

Все трюки Твинки освоила исключительно благодаря положительному подкреплению Фото: Instagram

Дженнифер говорит, что очень гордится первым официальным рекордом Гиннеса своей любимицы и надеется, что впереди у Твинки ждёт ещё немало подобных достижений.

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