Непосидюча собачка породи померанський шпіц побила світовий рекорд (фото, відео)

Дворічна Твінкі з Канади встановила рекорд Гіннеса, подолавши 10 стрибків крізь руки своєї власниці Дженніфер Фрейзер усього за 7,48 секунди. Незадовго до цього маленька собачка разом отримала золоту кнопку на шоу America's Got Talent.

46-річна Дженніфер Фрейзер – професійна дресирувальниця собак та артистка, яка спеціалізується на цирковому виступі з тваринами. За її словами, цей конкретний трюк вибудовувався поступово, крок за кроком, поки Твінкі не набула достатньо впевненості та швидкості, щоб виконати його на рекордній швидкості. Більше про це досягнення, – у матеріалі Фокусу.

Секрет успіху

Дресирувальниця підкреслює, що усі трюки Твінкі вивчила виключно завдяки позитивному підкріпленню – ласощам, похвалі та любові. У арсеналі собаки – не лише стрибки через руки, а й ловля предметів, перевороти ногами, стрибки та інші складні елементи.

Відео дня

"Твінкі – це ніби бордер-колі, замкнена в крихітному тілі. У неї невичерпна енергія, неабияка впевненість у собі та справжня пристрасть до нового", – розповідає Дженніфер, мама чотирьох дітей. За її словами, ласощі, звісно, мотивують, але собака й справді отримує задоволення від самого процесу тренувань.

Це вже 19-й світовий рекорд на рахунку Дженніфер – вона встановлювала їх разом із Твінкі та іншими своїми собаками: рятованим песиком і двома австралійськими вівчарками.

Порада для власників собак

Своїм досвідом Дженніфер ділиться і з тими, хто хоче навчити власного улюбленця новим трюкам: розбивайте складний трюк на маленькі, досяжні кроки, не поспішайте, щедро винагороджуйте собаку і робіть процес цікавим – тоді тварина залишатиметься зацікавленою й захопленою навчанням.

Усі трюки Твінкі вивчила виключно завдяки позитивному підкріпленню Фото: Instagram

Дженніфер каже, що надзвичайно пишається першим офіційним рекордом Гіннеса своєї улюблениці і сподівається, що попереду на Твінкі чекає ще чимало подібних досягнень.

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