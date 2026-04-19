Жінка не могла розгадати породу свого собаки, а потім зробила ДНК-тест (фото)

Часіті Гоббс з Аризони, США, взяла собаку Норі з притулку, але не повірила у те, що їй розповіли про походження домашнього улюбленця. Вона вирішила зробити ДНК-тест. Результат виявився несподіваним.

Коли Часіті забирала Норі з притулку, їй сказали, що це дивна суміш надзвичайно рідкісних порід — далматина та староанглійської вівчарки. Жінка довгий час не могла в це повірити, а коли з’явилась нагода, вирішила провести генетичну експертизу. Що врешті-решт з цього вийшло, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Це дві рідкісні породи там, де я живу. Ймовірність такого поєднання здавалася мізерною. Мені було просто цікаво дізнатися, яка насправді суміш дала таку милу собачку", — розповіла Гоббс виданню Newsweek.

Собаку взяла з притулку

На той час у жінки вже було семеро домашніх улюбленців, але вона все одно хотіла взяти ще одне цуценя. Місяцями шукала на сайті Petfinder підходящу собаку, яка зможе ужитися з п'ятьма котами, черепахою та іншим псом. "І тоді я знайшла Норі", — пригадує господиня.

Процес усиновлення пройшов гладко, і Норі швидко влилася в родину. Вона обожнює гратися зі своїм старшим братом Зуко, красти іграшки в інших і пробувати нову їжу. Зараз її улюблені ласощі — чорниці.

Часіті сказали, що це дивна суміш надзвичайно рідкісних порід Фото: TikTok

Хоча Норі стала повноцінним членом сім'ї, Гоббс все одно хотіла дізнатися правду про її походження. Вона скептично ставилася до слів працівників притулку, тому вирішила провести ДНК-тест.

Результат дивує

Результат шокував: Норі дійсно виявилася ідеальною сумішшю староанглійської вівчарки та далматина — точно так, як і їй казали. "Я була приголомшена, але це логічно. Норі справді виглядає саме так, як мали б виглядати ці дві породи разом", — зізналася Часіті.

Тест допоміг їй краще зрозуміти свою собаку. Вона детальніше вивчила особливості цих порід, їхню поведінку й потреби.

"Це змінило деякі мої погляди. Тепер я відчуваю, ніби розумію її краще. Гадаю, це допомогло нам створити ще міцніший зв'язок", — підсумувала господиня.

