Женщина не могла разгадать породу своей собаки, а потом сделала ДНК-тест (фото)

Часити Хоббс из Аризоны, США, взяла собаку Нори из приюта, но не поверила в то, что ей рассказали о происхождении домашнего любимца. Она решила сделать ДНК-тест. Результат оказался неожиданным.

Когда Часити забирала Нори из приюта, ей сказали, что это странная смесь чрезвычайно редких пород — далматина и староанглийской овчарки. Женщина долгое время не могла в это поверить, а когда появилась возможность, решила провести генетическую экспертизу. Что в конце концов из этого получилось, — читайте в материале Фокуса.

"Это две редкие породы там, где я живу. Вероятность такого сочетания казалась мизерной. Мне было просто интересно узнать, какая на самом деле смесь дала такую милую собачку", — рассказала Хоббс изданию Newsweek.

Собаку взяла из приюта

К тому времени у женщины уже было семеро домашних любимцев, но она все равно хотела взять еще одного щенка. Месяцами искала на сайте Petfinder подходящую собаку, которая сможет ужиться с пятью котами, черепахой и другим псом. "И тогда я нашла Нори", — вспоминает хозяйка.

Відео дня

Процесс усыновления прошел гладко, и Нори быстро влилась в семью. Она обожает играть со своим старшим братом Зуко, воровать игрушки у других и пробовать новую еду. Сейчас ее любимое лакомство — черника.

Фото: TikTok

Хотя Нори стала полноценным членом семьи, Хоббс все равно хотела узнать правду о ее происхождении. Она скептически относилась к словам работников приюта, поэтому решила провести ДНК-тест.

Результат удивляет

Результат шокировал: Нори действительно оказалась идеальной смесью староанглийской овчарки и далматина — точно так, как и ей говорили. "Я была ошеломлена, но это логично. Нори действительно выглядит именно так, как должны были бы выглядеть эти две породы вместе", — призналась Часити.

Тест помог ей лучше понять свою собаку. Она детальнее изучила особенности этих пород, их поведение и потребности.

"Это изменило некоторые мои взгляды. Теперь я чувствую, будто понимаю ее лучше. Думаю, это помогло нам создать еще более прочную связь", — подытожила хозяйка.

