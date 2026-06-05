Відомого собаку-блогера викрали та продали на мʼясо за 25 доларів (фото)

Китайського собаку-блогера Чутоу викрали на електричному велосипеді, продали за 25 доларів та з'їли: власник подає до суду через слабкі закони про домашніх тварин.

Бордер-коллі зібрав понад 1,5 млн підписників у соціальних мережах після того, як супроводжував свого господаря Го у багаторічних подорожах по Китаю, від засніжених гір до пустель, часто охороняючи його біля намету вночі. У 2018 році Го купив Чутоу у вуличного торговця за понад 2000 юанів (300 доларів США), коли цуценяті було лише три місяці, повідомляє Fengmian News. Про це пише SCMP.

У Китаї вкрали та продали на мʼясо собаку

Поки власник був у від’їзді за кордоном, собаку викрали та продали до ресторану всього за 180 юанів (близько 25 доларів). Історія стала вірусною, особливо після того, як викрадач заявив, що не вважає себе винним.

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За китайським законодавством, у багатьох випадках домашні тварини розглядаються як майно. Через це покарання за подібні злочини може бути відносно м’яким.

Нещодавно, коли Го був у самостійній подорожі Грузією, він залишив Чутоу вдома з батьками. 11 травня батько Го виявив, що Чутоу зник на полях сім'ї. Пізніше на записах з камер відеоспостереження було видно, як двоє незнайомців везуть собаку на електровелосипеді.

Чутоу було 8 років Фото: SCMP/Douyin

Го перервав свою поїздку та приїхав назад до Китаю на його пошуки. 26 травня він знайшов чоловіка, звинуваченого у крадіжці Чутоу, та запропонував 10 000 юанів (1500 доларів США) за повернення тварини.

Чоловік стверджував, що прийняв Чутоу за бездомну тварину, сказавши, що собака пішов за ним після того, як його покликали. Го відкинув це пояснення, заявивши, що Чутоу був у нашийнику та трекері та відпочивав на сільськогосподарських угіддях сім'ї.

Чуто супроводжував господаря в подорожах Фото: SCMP/Douyin

Пізніше йому повідомили, що Чутоу був проданий до ресторану собачого м'яса за 180 юанів (25 доларів США), а домашнього улюбленця з'їли.

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