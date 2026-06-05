Известную собаку-блогера похитили и продали на мясо за 25 долларов (фото)

Китайскую собаку-блогера Чутоу похитили на электрическом велосипеде, продали за 25 долларов и съели: владелец подает в суд из-за слабых законов о домашних животных.

Бордер-колли собрал более 1,5 млн подписчиков в социальных сетях после того, как сопровождал своего хозяина Го в многолетних путешествиях по Китаю, от заснеженных гор до пустынь, часто охраняя его у палатки ночью. В 2018 году Го купил Чутоу у уличного торговца за более 2000 юаней (300 долларов США), когда щенку было всего три месяца, сообщает Fengmian News. Об этом пишет SCMP.

В Китае украли и продали на мясо собаку

Пока владелец был в отъезде за границей, собаку похитили и продали в ресторан всего за 180 юаней (около 25 долларов). История стала вирусной, особенно после того, как похититель заявил, что не считает себя виновным.

По китайскому законодательству, во многих случаях домашние животные рассматриваются как имущество. Из-за этого наказание за подобные преступления может быть относительно мягким.

Відео дня

Недавно, когда Го был в самостоятельном путешествии по Грузии, он оставил Чутоу дома с родителями. 11 мая отец Го обнаружил, что Чутоу исчез на полях семьи. Позже на записях с камер видеонаблюдения было видно, как двое незнакомцев везут собаку на электровелосипеде.

Чутоу было 8 лет Фото: SCMP/Douyin

Го прервал свою поездку и приехал обратно в Китай на его поиски. 26 мая он нашел мужчину, обвиненного в краже Чутоу, и предложил 10 000 юаней (1500 долларов США) за возвращение животного.

Мужчина утверждал, что принял Чутоу за бездомное животное, сказав, что собака пошла за ним после того, как его позвали. Го отверг это объяснение, заявив, что Чутоу был в ошейнике и трекере и отдыхал на сельскохозяйственных угодьях семьи.

Чуто сопровождал хозяина в путешествиях Фото: SCMP/Douyin

Позже ему сообщили, что Чутоу был продан в ресторан собачьего мяса за 180 юаней (25 долларов США), а домашнего любимца съели.

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