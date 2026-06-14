"Где вы там?" — бульдог сел за руль и подал сигнал хозяевам, взорвав сеть (видео)

В США местная афроамериканка запечатлела забавный момент, когда собака вскочила на водительское сиденье и подала сигнал владельцам. Поведение французского бульдога за рулем рассмешило пользователей сети.

Инцидент произошел еще 20 апреля в городе Кливленд (штат Огайо) на парковке одного из известных супермаркетов. Видео с поступком бульдога разместил развлекательный портал ViralHog на YouTube.

Жительница Кливленда Шей, запечатлевшая этот курьез на видео, вспоминает, что в тот понедельник она приехала в супермаркет Steelyard Commons. После того, как она сложила пакеты в машину, ее внимание привлек французский бульдог в машине напротив, стоявшей на парковке.

Афроамериканка рассказывает, что сначала заметила, как собака перепрыгнула с сиденья на руль, а затем увидела, как бульдог залез на руль и посигналил. Затем он начал громко лаять в машине, что заставило женщину рассмеяться.

Відео дня

"Я была просто ошеломлена и не могла поверить, что это он так активно сигналит. Поэтому я достала телефон, чтобы запечатлеть этот действительно забавный момент, даже не думая, что кому-то еще это может показаться смешным", — рассказывает Шей.

Реакция социальных сетей

В комментариях на различных платформах видео в целом набрало более 300 тысяч просмотров и сотни комментариев. Больше всего пользователям понравились следующие фразы:

"Эй, где вы там?";

"Чувак хотел пообедать, а его слуги где-то бродят, ггг!";

"Теперь мы знаем, кого можно посадить за руль владельцам, если задержат копы";

"Это действительно забавно".

Ранее "Фокус" сообщал о реакции собаки на команды на испанском языке. Также женщина призналась, что она не совсем удивлена реакцией своей собаки на испанский, ведь животное до этого спасли в Мексике как бездомное.

Впоследствии стало известно, что кот нашел выход из ситуации, в которую его поставили хозяева. Бездомный полосатый кот неожиданно "вписался" в семью и спокойно устроился среди коробок в их машине, словно всегда был частью семьи.