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Бездомный кот понял, что его кормильцы уезжают, — и нашел решение

Бездомный полосатый кот
Бездомный кот насмешил семейную пару | Фото: TikTok

Бездомный полосатый кот неожиданно "вписался" в семью и спокойно занял место среди коробок в их авто, будто всегда был частью семейства.

Пара, которая собиралась переезжать, не ожидала, что их прощание со старым жильем превратится в нечто гораздо более эмоциональное. У порога они встретили бездомного кота, который вел себя на удивление уверенно — и, кажется, уже принял решение о своем будущем. Соответствующее видео неделю "разрывает" TikTok.

Хвостик оказался в автомобиле среди вещей хозяев и спокойно устроился на заднем сиденье. Это попало на видео, которое быстро разлетелось TikTok и собрало сотни тысяч просмотров и лайков.

Ролик вызвал оживленную дискуссию среди пользователей. Многие предположили, что животное могло не быть бездомным, а просто потерялось.

Відео дня

Комментаторы отшучивались, что кот выглядит так, будто "сам собрал вещи и решил больше не рисковать своим будущим", а также называли его "тем, кто уже однажды остался".

К сожалению, нам не удалось подтвердить все детали этой истории.

Напомним, ранее Фокус писал:

  • Видеоролик под названием "Мои домашние коты только узнали, что существуют уличные коты" быстро вызвал резонанс среди зрителей TikTok. Некоторые раскритиковали владельцев за идею не выпускать животных на улицу.
  • Молодые родители из Калифорнии, США, не могли поверить в то, что сделала их кот, когда увидел новорожденного младенца в доме.

Защитники животных были поражены фотографией двух брошенных котят, которых оставили в парке с запиской от руки. Как оказалось, предыдущий хозяин не мог оставить домашних любимцев себе.