Бездомный кот понял, что его кормильцы уезжают, — и нашел решение

Бездомный полосатый кот неожиданно "вписался" в семью и спокойно занял место среди коробок в их авто, будто всегда был частью семейства.

Пара, которая собиралась переезжать, не ожидала, что их прощание со старым жильем превратится в нечто гораздо более эмоциональное. У порога они встретили бездомного кота, который вел себя на удивление уверенно — и, кажется, уже принял решение о своем будущем. Соответствующее видео неделю "разрывает" TikTok.

Хвостик оказался в автомобиле среди вещей хозяев и спокойно устроился на заднем сиденье. Это попало на видео, которое быстро разлетелось TikTok и собрало сотни тысяч просмотров и лайков.

Ролик вызвал оживленную дискуссию среди пользователей. Многие предположили, что животное могло не быть бездомным, а просто потерялось.

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Комментаторы отшучивались, что кот выглядит так, будто "сам собрал вещи и решил больше не рисковать своим будущим", а также называли его "тем, кто уже однажды остался".

К сожалению, нам не удалось подтвердить все детали этой истории.

Напомним, ранее Фокус писал:

Видеоролик под названием "Мои домашние коты только узнали, что существуют уличные коты" быстро вызвал резонанс среди зрителей TikTok. Некоторые раскритиковали владельцев за идею не выпускать животных на улицу.

Молодые родители из Калифорнии, США, не могли поверить в то, что сделала их кот, когда увидел новорожденного младенца в доме.

Защитники животных были поражены фотографией двух брошенных котят, которых оставили в парке с запиской от руки. Как оказалось, предыдущий хозяин не мог оставить домашних любимцев себе.