Бездомный кот понял, что его кормильцы уезжают, — и нашел решение
Бездомный полосатый кот неожиданно "вписался" в семью и спокойно занял место среди коробок в их авто, будто всегда был частью семейства.
Пара, которая собиралась переезжать, не ожидала, что их прощание со старым жильем превратится в нечто гораздо более эмоциональное. У порога они встретили бездомного кота, который вел себя на удивление уверенно — и, кажется, уже принял решение о своем будущем. Соответствующее видео неделю "разрывает" TikTok.
Хвостик оказался в автомобиле среди вещей хозяев и спокойно устроился на заднем сиденье. Это попало на видео, которое быстро разлетелось TikTok и собрало сотни тысяч просмотров и лайков.
Ролик вызвал оживленную дискуссию среди пользователей. Многие предположили, что животное могло не быть бездомным, а просто потерялось.
Комментаторы отшучивались, что кот выглядит так, будто "сам собрал вещи и решил больше не рисковать своим будущим", а также называли его "тем, кто уже однажды остался".
К сожалению, нам не удалось подтвердить все детали этой истории.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Видеоролик под названием "Мои домашние коты только узнали, что существуют уличные коты" быстро вызвал резонанс среди зрителей TikTok. Некоторые раскритиковали владельцев за идею не выпускать животных на улицу.
- Молодые родители из Калифорнии, США, не могли поверить в то, что сделала их кот, когда увидел новорожденного младенца в доме.
Защитники животных были поражены фотографией двух брошенных котят, которых оставили в парке с запиской от руки. Как оказалось, предыдущий хозяин не мог оставить домашних любимцев себе.