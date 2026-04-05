Женщина накормила бездомную кошку, а потом та принесла ей "сюрприз" (фото, видео)
Бездомная кошка стала настоящей звездой интернета после того, как принесла пятерых котят в дом женщины, которая ее кормила. Этот трогательный момент покорил TikTok.
В видео автор @lizzlelee, зарегистрированная как Элизабет, рассказала детали невероятной истории. Она кормила бездомную кошку уже несколько недель, когда та вдруг появилась с пятью котятами, — заносила их в дом один за другим. Больше об этом случае, — в материале Фокуса.
"Безупречная служба доставки из кошачьего распределительного центра", — пошутила женщина в описании к короткому ролику.
На видео кошка под присмотром хозяйки тихонько заносит котенка в дом, держа его за шкурку.
Что говорят ветеринары
Ветеринары говорят: инстинкты подсказывают котам, что нужно гарантировать безопасную среду для своего потомства, поэтому они ищут надежные места, чтобы выкормить детенышей. Если их где-то кормили, они могут ассоциировать это место с источником пищи и защиты.
В комментариях началось оживленное обсуждение увиденного. Один зритель написал: "Система распределения котов в лучшем виде", а другой добавил: "Я бы умер от счастья, если бы это произошло со мной".
Кошку оставляет себе
Элизабет в конце концов решила оставить себе маму-кошку, но перед тем стерилизовав ее. Для одного из котят хозяйка уже нашла дом, а остальных (четырех) — предварительно оставляет себе.
