Домашний кот узнал о существовании других котов, но не был к этому готов

Видео, на котором два кота с удивлением смотрят в окно, стало вирусным в TikTok, собрав более 91 тысячи просмотров.

Видеоролик под названием "Мои домашние коты только узнали, что существуют уличные коты" быстро вызвал резонанс среди зрителей TikTok. Некоторые раскритиковали владельцев из-за идеи не выпускать животных на улицу.

Один пользователь написал: "Извините, но это животные, а не ваши дети. Их инстинкт — блуждать". Другой добавил: "Они созданы иначе". Еще кто-то прокомментировал: "Так печально, что их заставляют оставаться в помещении, что полностью противоречит их природе. Не заводите котов, если не можете позволить им быть котами. Как жестоко!".

Владелица котов ответила непосредственно на несколько комментариев, защищая свое решение.

"Кто сказал, что они не выходят на улицу? И даже если они не выходят, мой ветеринар говорит, что они чрезвычайно здоровы и счастливы и живут полноценной жизнью", — заявила она.

По данным британской благотворительной организации Cats Protection, кошки, живущие в помещении, проживают в среднем около 14 лет. Хотя они сталкиваются с меньшим количеством рисков, связанных с несчастными случаями, но все равно подвержены проблемам со здоровьем, связанным с малоподвижным образом жизни, таким как ожирение и диабет.

Уличные кошки, если они здоровы и полностью вакцинированы, могут жить так же долго, хотя они подвергаются другим рискам, таким как травмы и болезни. В общем пока нет неоспоримых доказательств, что это имеет решающее значение.

