У кота сильно выросли клыки, а потом хозяйка узнала правду (фото)

Обеспокоенная владелица кота обратилась за советом в социальные сети, заметив что-то необычное в его внешнем виде. Узнав правду, она очень встревожилась.

"Я заметила, что за последний год зубы моего кота будто "растут", — написала пользовательница Reddit в описании к серии фотографий, на которых изображен черный кот с чем-то похожим на клыки, торчащие изо рта.

Хозяйка отмечает, что ее любимцу 5 лет, поэтому это не прорезываются постоянные зубы.

Причина роста зубов у кота

В посте говорится: "Ветеринар считает, что это альвеолярный остеит, и рекомендует удаление. Есть ли у кого-то опыт с этим, и нужно ли это делать как можно быстрее? К счастью, у нее нет проблем с питанием".

Женщина заметила, что зубы кота начали расти Фото: Reddit

Альвеолярный остеит — это болезненное стоматологическое заболевание у котов, вызванное хроническим заболеванием десен, которое обычно поражает клыки. Десна становятся красными и отечными, а воспаленная кость в зубной лунке образует аномальное новообразование, которое выталкивает зуб наружу.

Відео дня

Это заболевание может затруднять прием пищи. Если пораженный зуб выпадет и не будет пролечен, это может привести к образованию отверстия между ротовой полостью и носом, что повлечет выделения из носа и инфекции.

Эту болезнь нужно лечить Фото: Reddit

На начальной стадии это заболевание можно лечить с помощью глубокой чистки зубов и удаления аномальной костной ткани, но в запущенных случаях обычно необходимо удаление зуба. После терапии большинство кошек выздоравливают и продолжают жить нормальной, здоровой жизнью.

Обсуждение в комментариях

В комментариях владелица отмечает, что удаление трех-четырех зубов обойдется примерно в 2 000 долларов, а страховки у нее нет.

Сейчас пост завален советами и историями от других владельцев.

Один из пользователей отметил: "Если это альвеолярный остеит у котов, то это болезненное заболевание, которое лучше лечить как можно раньше. Коты очень хорошо скрывают боль, а если у вас когда-то болели зубы, вы знаете, как это больно".

Пока неизвестно, что решила владелица домашнего любимца.

