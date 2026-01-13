Владелец придумал себе цели на 2026 год: то, что сделал его кот, покорило сеть (фото)

Владелец кота решил определиться с целями на 2026 год и визуализировал их на доске. И вдруг он увидел, что его домашний любимец решил "отменить" их.

Мужчина прописал свои цели маркером на специальной доске и оставил в комнате, а когда вернулся, то застал своего кота за неожиданным делом. Забавной историей он поделился в TikTok.

Владелец застукал кота Нодо, когда тот стал на задние лапы, а передними упорно стирал то, что было написано на доске. Таким образом его любимец, очевидно, продемонстрировал, что цели мужчины на текущий год ему совсем не подходят.

Животное и не заметило, как его "преступление" владелец снял на камеру.

Скриншот | кот лапами стирает цели, которые владелец прописал для себя на доске

Но, похоже, мужчина, подписанный в TikTok как @novothetuxedo, не расстроился из-за выходки кота. Он подписал видеоролик словами "5 января, а они (цели на 2026 год — ред.) уже отменены" и показал другим пользователям.

Відео дня

Реакция пользователей

Кадры, где кот "отменяет" цели своего владельца, стали популярными в сети. Видеоролик за несколько дней собрал более 18 тысяч лайков и более сотни комментариев.

"Если вы хотите уничтожить свои амбиции, то да, он может", — заметил один из комментаторов.

Другой пользователь заметил, что Нодо просто не нравятся путешествия, а поскольку мужчина решил их прописать среди своих целей, то кот таким образом решил продемонстрировать недовольство.

"Он сказал: "Новый год, тот самый ты", — иронично пошутила другая комментаторка.

Стоит заметить, что визуализация целей — популярный психологический мотивационный прием, который позволяет создать образы своих мечтаний и поставить пути их достижения. Это также тренд в соцсетях, когда в конце или в начале года люди определяются со своими целями на следующий год.

Напомним, 12 января в Instagram выложили историю, как кошка увидела впервые в жизни снег, а потом сделала то, что от нее никто не ожидал.

Также 11 января мужчина в Reddit поделился рассказом о том, как спас бездомную кошку: через несколько дней после этого он получил сюрприз.