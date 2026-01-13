Власник придумав собі цілі на 2026 рік: те, що зробив його кіт, підкорило мережу (фото)

Власник кота вирішив визначитися із цілями на 2026 рік і візуалізував їх на дошці. Аж раптом він побачив, що його домашній улюбленець вирішив "скасувати" їх.

Чоловік прописав свої цілі на маркером на спеціальній дошці й залишив у кімнаті, а коли повернувся, то застав свого кота за несподіваною справою. Кумедною історією він поділився у TikTok.

Власник застукав кота Нодо, коли той став на задні лапи, а передніми завзято стирав те, що було написано на дошці. У такий спосіб його улюбленець, вочевидь, продемонстрував, що цілі чоловіка на поточний рік йому зовсім не підходять.

Тварина й не помітила, як його "злочин" власник зняв на камеру.

Скриншот | кіт лапами стирає цілі, які власник прописав для себе на дошці

Та, схоже, чоловік, підписаний у TikTok як @novothetuxedo, не засмутився через витівку кота. Він підписав відеоролик словами "5 січня, а вони (цілі на 2026 рік — ред.) вже скасовані" й показав іншим користувачам.

Відео дня

Реакція користувачів

Кадри, де кіт "скасовує" цілі свого власника, стали популярними у мережі. Відеоролик за кілька днів зібрав понад 18 тисяч уподобань та понад сотню коментарів.

"Якщо ви хочете знищити свої амбіції, то так, він може", — зауважив один із коментаторів.

Інший користувач зауважив, що Нодо просто не подобаються подорожі, а оскільки чоловік вирішив їх прописати серед своїх цілей, то кіт у такий спосіб вирішив продемонструвати невдоволення.

"Він сказав: "Новий рік, той самий ти", — іронічно пожартувала інша коментаторка.

Варто зауважити, що візуалізація цілей — популярний психологічний мотиваційний прийом, який дозволяє створити образи своїх мрій та поставити шляхи їх досягнення. Це також тренд у соцмережах, коли наприкінці або на початку року люди визначаються зі своїми цілями на наступний рік.

Нагадаємо, 12 січня в Instagram виклали історію, як кішка побачила вперше у житті сніг, а тоді зробила те, що від неї ніхто не очікував.

Також 11 січня чоловік у Reddit поділився розповіддю про те, як врятував безпритульну кішку: через кілька днів після цього він отримав сюрприз.