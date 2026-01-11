Чоловік прихистив безпритульну кішку: через кілька днів на нього чекав сюрприз (фото)

Чоловік приніс додому врятовану з вулиці безпритульну кішку, однак вже через два дні був шокований, коли побачив, що вона приховувала.

Тварина, як з'ясувалося, була вагітною, й народила чотирьох кошенят у будинку свого рятувальника: перед цим він навіть не підозрював, що таке може статися. Своєю історією чоловік днями поділився на сторінці у мережі Reddit.

Користувач показав кадри, як виглядає врятована тварина. На них видно білу пухнасту кішку та чотирьох крихітних кошенят: двох з білим кольором шерсті та ще двох з помаранчевими плямами.

"Я думав, що врятував одну кішку, а через два дні сталося ось що", — підписав він фотографії.

Reddit u/Diligent_Pilot_1949 | врятована кішка з новонародженими кошенятами

Reddit u/Diligent_Pilot_1949 | кішка з кошенятами

Реакція користувачів

Чоловік, як з'ясувалося, коли приніс врятовану кішку додому, й гадки не мав про те, що тварина буде мати кошенят. Його допис у Reddit став популярним серед користувачів, зібравши понад 77 тисяч уподобань та ще майже 770 коментарів.

"У вас є кілька зефірних цукерок, одна з яких попередньо підсмажена", — пожартував один із коментаторів.

Ще одна жінка зазначила, що кішка "розумна" й "добре знала, що робить".

Інші коментатори, хоча чоловік не розкрив наміри, чи залишить кошенят собі, звернули увагу на те, що він зробив добрий вчинок.

"Я ніколи не зможу зрозуміти, як коти просто "знають", коли вони знаходяться поруч з безпечною людиною. Ви ще раз довели, що вони мають інтуїцію. Вони можуть бачити добру душу", — зауважив інший користувач.

Наразі кішка та її новонароджені кошенята почуваються добре й перебувають під наглядом свого рятувальника.

