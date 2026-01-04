Жінка залишила кішку ночувати на вулиці: її реакція на ранок підкорила мережу (фото)

Жінка залишила свою улюбленицю кішку ночувати за дверима будинку на вулиці, а під ранок зіштовхнулася з її кумедною реакцією на це.

Кішка була розлючена вчинком своєї господині і продемонструвала їй свої емоції. Про цю історію розповіло видання Newsweek.

Відеоролик, яким власниця тварини поділилася на своїй сторінці у TikTok, демонструє, як вранці жінка помітила тварину біля дверей будинку. Та сиділа за ними та пильно дивилася за тим, що відбувається усередині, що супроводжувалося голосним нявканням: тварина ніби вимагала, аби власниця звернула увагу та нарешті впустила її у дім назад.

"Ранок після того, як ти вибігла на вулицю, коли твої люди збиралися лягати спати", — підписала жінка відеоролик.

Скриншот | кішка після повернення у будинок продемонструвала своє невдоволення

Коли власниця відчинила двері улюблениці, та увірвалася у будинок й заглянула усередину, перевіряючи, чи все гаразд. Спершу кішка здавалася сердитою, однак коли жінка нагодувала її та подарувала обійми, тварина змінила гнів на милість.

Відео дня

"Я думала, що створена для вулиць. Виявляється, що ні", — додала в описі до відеоролика власниця.

Як відреагували користувачі

Кумедні кадри з кішкою, яку змусили ночувати на вулиці, викликали хвилю емоцій серед користувачів TikTok. Відеоролик швидко став популярним та зібрав понад 150 тисяч уподобань і більше 1200 коментарів.

"Бідолашна істота нічого не їла вже кілька хвилин", — іронічно звернув увагу один із користувачів.

Інша жінка додала: "Якби у неї були великі пальці, вона б кидала камінці у ваше вікно".

Проте серед користувачів знайшлися і ті, у кого подібна ситуація викликала обурення. Дехто дорікав власниці за те, що вона залишила кішку на вулиці, а сама пішла спати.

"Я б не зміг спати, знаючи, що мої коти ночують надворі", — зауважив один із коментаторів.

Нагадаємо, раніше у Threads жінка поділилася кадром, що сталося з її будинком, коли вона вперше залишила свого собаку вдома наодинці.

Також у грудні видання Mirror розповідало історію, як сталося диво на Різдво: кішка повернулася додому через 5 років.